En este lugar del País Vasco francés hay uno de los mejores mercadillos de Navidad 2025: noria, chocolate caliente y mucha magia

Se acerca la Navidad, por lo que son muchas las personas que buscan ahora planes para poder vivirla de forma especial, destacando sobre todo los mercadillos navideños que se dan en todas las comunidades, también el País Vasco. En concreto, tenemos que hablar del País Vasco francés que tiene uno de esos rincones que sorprenden incluso a quienes ya lo conocen. Se trata de Bayona, con su mezcla de historia, tradición y un ambiente que engancha desde el primer paseo, por lo que se convierte cada diciembre en un pequeño universo navideño que merece la pena vivir al menos una vez.

No hablamos de un mercadillo cualquiera. En Bayona, la Navidad dura semanas y la ciudad entera se transforma: las luces sobre los puentes, chocolate caliente en cada esquina y unas calles estrechas que están cargadas de historia y que parecen hechas a propósito para estas fechas. Quien llega sin expectativas suele acabar volviendo, y quien va en familia descubre un destino cómodo, tranquilo y lleno de actividades. Además, Bayona tiene algo especial: es una ciudad rodeada de ríos y muy cerca del mar, pero con un ambiente local que la distingue de otros destinos más turísticos. Aquí podemos encontrar tradiciones, artesanía de verdad y un mercadillo que va mucho más allá de los puestos típicos. Si este año buscas una escapada navideña diferente, este es uno de esos lugares que sorprenden y que como decimos, debes visitar. Sin duda, el mejor de los mercadillos de Navidad del País Vasco francés.

El mejor de los mercadillos de Navidad está en el País Vasco francés

El Mercado de Navidad de Bayona es uno de los más destacados del País Vasco francés y cada año reúne a miles de visitantes. Dura cuatro semanas y se reparte por distintos puntos del centro, con epicentro en la Place du Réduit, donde se concentran los puestos y buena parte de la animación. No es un evento pequeño: hay casetas, juegos, atracciones y actividades pensadas para todas las edades.

A lo largo del mercado se puede encontrar una noria enorme, una pista de patinaje sobre hielo, un tíovivo de dos plantas, castillos hinchables, carruajes y hasta ponis para recorrer algunas zonas. Cada fin de semana se organizan eventos temáticos y animaciones, lo que convierte cada visita en una experiencia distinta. Por la noche, el Château Neuf se ilumina con proyecciones y juegos de luces, y si el tiempo acompaña, al final del mercado se celebran fuegos artificiales en la esplanada.

El ambiente es muy familiar. Es ese tipo de mercadillo donde la gente pasea sin prisas, se detiene en cada puesto y acaba probando algo dulce antes de seguir caminando. El mercado abre cada día de 11:00 a 20:00, y está a unos 20 minutos en coche desde el camping Domaine Berrua, lo que lo convierte en una excursión perfecta para quienes estén alojados en la zona.

Qué puedes encontrar: artesanía, productos locales y el Pueblo de Papá Noel

El mercado cuenta con más de 40 casetas, repartidas en varios pueblos temáticos que ayudan a organizar la visita. El Pueblo de los Artesanos es uno de los más animados: allí puedes encontrar ropa hecha a mano, joyas, juguetes de madera, decoración navideña y regalos en materiales muy variados. Es el lugar ideal para encontrar detalles únicos y apoyar a creadores locales.

El Pueblo Europeo reúne puestos con productos típicos de distintos países, desde dulces centroeuropeos hasta artesanía nórdica. Y si lo que buscas es un capricho dulce, el Pueblo Goloso concentra los aromas más irresistibles del mercado: chocolate caliente, gofres, dulces franceses y especialidades vascas. Es imposible no picar algo.

Por supuesto, no podía faltar el Pueblo de Papá Noel, situado en una zona destacada del mercado. Es uno de los espacios más visitados, sobre todo por las familias, y un lugar perfecto para hacer una foto navideña con los pequeños. Todo se puede recorrer a pie, aunque también existen paseos en carruaje o incluso la opción de alquilar un poni para los niños.

Bayona: historia, chocolate y un entorno lleno de encanto

Antes o después del mercadillo, merece la pena dedicar un rato a pasear por Bayona, una ciudad con historia, situada entre ríos, montañas y mar. Es un punto clave del País Vasco francés, y hasta un tercio de su población habla euskera. Por otro lado, Bayona también es conocida por su tradición chocolatera. De hecho, tiene un museo propio, el Atelier du Chocolat, una visita muy recomendable si haces un viaje navideño por la zona. Es perfecto para familias, y para cualquier amante del chocolate que quiera entender por qué esta ciudad presume de tener algunas de las mejores chocolaterías del país.

Fechas del Mercado de Navidad de Bayona 2025

Si estás pensando en organizar una escapada, apunta bien las fechas.

El Mercado de Navidad de Bayona 2025 abrirá del 28 de noviembre de 2025 al 4 de enero de 2026. Es tiempo más que suficiente para disfrutarlo con calma, evitar las horas más concurridas o incluso repetir visita si viajas varios días por la zona.

Qué no puedes perderte en Bayona durante la Navidad

Pasear por el centro histórico iluminado.

Subirte al tiovivo tradicional junto al río.

Visitar las casetas de artesanía y productos locales.

Tomar chocolate caliente o probar dulces vascos.

Cruzar los puentes iluminados al anochecer.

Disfrutar del ambiente festivo entre música, atracciones y puestos navideños.

Por último, señalar que Bayona se recorre muy bien a pie, así que es mejor aparcar al otro lado del río y con ello, disfrutar de una jornada en la que sin duda vas a poder visitar uno de los mejores mercadillos de Navidad este 2025 y sin duda, el mejor del País Vasco francés.