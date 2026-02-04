Cielos nublados y lluvias débiles en Bilbao, según AEMET

Cielos nubosos y cubiertos dominarán hoy, 4 de febrero de 2026, en toda la provincia de Bilbao, con lluvias débiles que se desplazarán de oeste a este. Las temperaturas experimentarán un ligero descenso en las mínimas y un ascenso en las máximas en la mitad occidental. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: cielo cambiante con chubascos y viento

El cielo se despereza lento en Bilbao, donde la jornada de hoy promete ser intensa. Con una probabilidad de lluvia que no da tregua, las primeras horas de la mañana se verán marcadas por chubascos, mientras el viento sopla del sur a una velocidad notable, haciendo que la sensación térmica se sienta más fresca de lo que indican los termómetros. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y los 9 grados y la humedad en el ambiente aportará un toque pesado a la atmósfera.

Ya por la tarde, el cielo se irá despejando, aunque aún hay margen para algunas gotas. La temperatura alcanzará su punto máximo en torno a los 18 grados, ofreciendo un respiro antes de que el sol se despida a las 18:27. A medida que caiga la noche, el viento seguirá presente, con ráfagas que podrían sorprender a los más desprevenidos. Así, la jornada se cerrará con un ambiente fresco y una sensación térmica que recordará a los bilbaínos que el tiempo siempre tiene su propia historia que contar.

Nubes grises y lluvias intensas en Baracaldo

Las nubes grises se ciernen sobre Baracaldo, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza con un viento del sur que sopla con fuerza, mientras la lluvia se hace presente desde las primeras horas, dejando un ambiente fresco y húmedo.

A medida que avanza la jornada, el tiempo se tornará más variable. La temperatura oscilará entre los 8 y 18 grados, con una sensación térmica que podría descender hasta los 6. Las lluvias serán intensas, especialmente por la tarde, con una probabilidad del 75%. Además, el viento alcanzará ráfagas de hasta 50 km/h. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien, ya que la humedad puede resultar agobiante.

Guecho: ambiente fresco y lluvioso hoy

El día amanece en Guecho con un ambiente fresco y húmedo, ya que la temperatura mínima se sitúa en 8 grados. A medida que avanza la mañana, la probabilidad de lluvia es del 100%, lo que indica que es muy probable que la lluvia nos acompañe hasta el mediodía. El cielo estará cubierto y el viento soplará del suroeste a una velocidad media de 25 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 45 km/h, por lo que se recomienda precaución.

Por la tarde, aunque la probabilidad de lluvia se mantiene alta, bajando a un 75%, el cielo se despejará ligeramente, ofreciendo un respiro en medio de la jornada. La temperatura máxima alcanzará los 17 grados, pero la sensación térmica podría ser más fresca, llegando a los 17 grados. Con el sol saliendo a las 08:24 y poniéndose a las 18:27, disfrutaremos de unas 10 horas de luz, aunque el ambiente seguirá siendo pesado debido a la alta humedad.

Santurce: cielo variable y ambiente fresco

El tiempo en Santurce se presenta estable, con un cielo que alternará entre nubes y claros a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 17 grados y aunque hay algunas posibilidades de lluvia, estas serán ligeras y no afectarán significativamente las actividades al aire libre. El viento soplará del sur a una velocidad moderada, aportando una sensación fresca.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo por la ciudad o realizar actividades cotidianas en un ambiente tranquilo. Aprovechar las horas de luz será una buena opción, ya que el tiempo permitirá disfrutar de momentos agradables al aire libre.

Cielo cubierto y lluvias matinales en Basauri

La jornada en Basauri se presenta con un cielo cubierto y una sensación de frescura, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 17 grados. La mañana será especialmente lluviosa, con chubascos que continuarán hasta el mediodía, mientras que el viento soplará del suroeste a una velocidad moderada.

A medida que avance el día, la lluvia dará paso a un cielo más despejado por la tarde, aunque aún se prevén algunas gotas en la noche. Es recomendable llevar un paraguas y vestir ropa cómoda, ya que la temperatura puede sentirse más fresca de lo habitual.