Cielo nuboso y posibilidad de precipitaciones débiles marcan el día en toda la provincia, con chubascos ocasionales más probables en las horas centrales. Las temperaturas experimentarán un ascenso, especialmente en el este, mientras el viento soplará flojo a moderado del sur. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: lluvias matinales y nubes persistentes

El cielo se despereza lento en Bilbao, donde la jornada de hoy se presenta marcada por una alta probabilidad de lluvia, especialmente durante la mañana y la tarde. Las nubes, como un manto gris, cubrirán el horizonte, mientras el viento sopla suavemente del sureste a unos 10 km/h. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y los 19 grados, aunque la sensación térmica podría hacer que el ambiente se sienta un poco más fresco, especialmente al amanecer.

A medida que avance el día, la lluvia podría dar paso a momentos de calma, pero no se descartan chubascos en la tarde-noche. La humedad, que alcanzará niveles elevados, hará que el aire se sienta algo pesado. Con el sol asomando tímidamente a las 08:23 y despidiéndose a las 18:28, disfrutaremos de unas horas de luz que, aunque nubladas, nos recordarán que la primavera está en camino.

Nubes grises y lluvias intermitentes en Baracaldo

Las nubes grises se ciernen sobre Baracaldo, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza con una sensación de frescura, donde la temperatura mínima de 11 grados se siente más intensa debido a la alta humedad. A medida que avanza el día, las lluvias se intensificarán, alcanzando una probabilidad del 100% hasta el mediodía, mientras el viento sopla del sur a 10 km/h, con ráfagas que podrían superar los 45 km/h.

La tarde traerá un cambio notable, con un cielo más despejado pero aún con un 70% de probabilidad de lluvia. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 19 grados, pero la sensación térmica podría descender hasta los 11 grados, lo que hará que el ambiente se sienta más frío. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien, ya que la humedad puede resultar agobiante.

Guecho: ambiente fresco y lluvioso hoy

El día amanece en Guecho con un ambiente pesado y una probabilidad de lluvia del 100% que se extenderá desde la madrugada hasta el mediodía. El cielo estará cubierto y aunque las temperaturas se mantendrán frescas, con mínimas de 11°C y máximas de 18°C, la sensación térmica podría ser aún más baja. A medida que avance la jornada, el viento soplará del sur a una velocidad media de 10 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 40 km/h, lo que añade un toque de frescura al ambiente.

Por la tarde, la probabilidad de lluvia disminuirá al 65% y el cielo se tornará parcialmente nublado. Las temperaturas se mantendrán en torno a los 15°C, ofreciendo un respiro en comparación con la mañana. Con la salida del sol a las 08:23 y su puesta a las 18:28, Guecho disfrutará de más de diez horas de luz, aunque el ambiente seguirá siendo húmedo, lo que podría hacer que la sensación térmica se mantenga en niveles frescos.

Santurce: cielos parcialmente nublados y ambiente tranquilo

El tiempo se presenta estable, con cielos parcialmente nublados durante la mañana y una ligera mejora hacia la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 18 grados y aunque hay algunas posibilidades de lluvia, estas son leves y no afectarán significativamente la jornada.

Un ambiente tranquilo invita a disfrutar del día, ideal para pasear por los alrededores o realizar actividades al aire libre. Aprovechar las horas de sol será una excelente manera de desconectar y disfrutar de la ciudad.

Cielos cubiertos y probabilidad de lluvia en Basauri

La jornada en Basauri se presenta con cielos cubiertos y una sensación de humedad en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y los 19 grados, lo que sugiere un inicio fresco, ideal para abrigarse un poco al salir de casa.

A medida que avance el día, la probabilidad de lluvia aumentará, especialmente por la tarde-noche, así que es recomendable llevar un paraguas. Aunque el viento soplará suavemente, la atmósfera se sentirá más fría, así que no olvides una chaqueta ligera.