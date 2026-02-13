Cielo cubierto y precipitaciones débiles a moderadas marcarán el día en toda la provincia, con mayor intensidad en la mitad sur por la mañana y en la mitad norte por la tarde. Las temperaturas descenderán y el viento, inicialmente flojo, se intensificará, especialmente en el litoral. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: cielo gris y lluvias intermitentes durante el día

El cielo de Bilbao se despereza lento esta mañana, cubierto por un manto gris que promete lluvias inminentes. Con una temperatura mínima de 8 grados, la sensación térmica se siente aún más fresca, como un recordatorio de que el invierno aún no se ha marchado. A medida que avanza el día, la probabilidad de chubascos se mantiene alta, especialmente durante la mañana y la tarde, creando un ambiente cargado que puede resultar incómodo para algunos.

Ya por la tarde, el viento del norte soplará suavemente a 10 km/h, aunque no será suficiente para despejar el cielo. La temperatura máxima alcanzará los 14 grados, pero la sensación térmica podría no reflejar ese calor, manteniéndose en torno a los 14 grados. Con el sol asomándose tímidamente a las 08:12 y despidiéndose a las 18:39, la jornada se presenta como un día de contrastes, donde la lluvia y la humedad marcarán el ritmo de la tarde-noche.

Nubes grises y lluvias intensas en Baracaldo

Las nubes grises se ciernen sobre Baracaldo, presagiando un día marcado por la inestabilidad. La mañana comienza con un ambiente fresco, donde la temperatura apenas alcanza los 10 grados y la lluvia se hace presente con una probabilidad del 100%. A medida que avanza el día, el cielo se tornará más oscuro y las lluvias intensas acompañadas de ráfagas de viento de hasta 50 km/h se convertirán en protagonistas.

La tarde traerá consigo un ligero descenso térmico, con temperaturas que no superarán los 14 grados, mientras la humedad se mantendrá en niveles elevados, alcanzando hasta el 90%. Este contraste entre la mañana y la tarde sugiere un día complicado para los que planeen salir. Mejor llevar paraguas y abrigarse bien, ya que la sensación térmica podría descender hasta los 5 grados.

Guecho: cielo cubierto y lluvia persistente

El día amanece en Guecho con un cielo cubierto y una probabilidad de lluvia del 100%, lo que sugiere que la jornada estará marcada por la humedad y un ambiente pesado. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 14 grados, con una sensación térmica que podría llegar a ser de 5 grados en los momentos más frescos. A medida que avance la mañana, la lluvia persistirá y aunque el viento soplará de forma moderada a 10 km/h, no se esperan ráfagas fuertes.

Por la tarde, la situación no mejorará, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 100%. El cielo seguirá cubierto y la temperatura máxima alcanzará los 14 grados, con una sensación térmica similar. Con un 90% de humedad relativa, el ambiente se sentirá denso y húmedo. La salida del sol se producirá a las 08:13 y se ocultará a las 18:39, brindando un total de 10 horas y 26 minutos de luz, aunque la lluvia podría hacer que la jornada se sienta más oscura.

Santurce: cielos nublados y probabilidad de lluvia

El tiempo se presenta con cielos mayormente nublados y una alta probabilidad de lluvia a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 14 grados, con un viento suave que podría aportar algo de frescura, aunque sin causar molestias.

Es un día ideal para disfrutar de actividades en interiores, como leer un buen libro o compartir un café con amigos. Aprovechar el tiempo para relajarse en casa puede ser una excelente opción, dado el ambiente tranquilo que se espera.

Cielo cubierto y lluvia constante en Basauri

La jornada en Basauri se presenta con un cielo cubierto y una alta probabilidad de lluvia que nos acompañará desde la madrugada hasta la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 14 grados, con una sensación térmica que podría bajar hasta los 5 grados, así que es recomendable abrigarse bien al salir.

A medida que avance el día, la lluvia será constante y el viento del norte soplará a una velocidad moderada. No se espera que el tiempo mejore, así que es mejor llevar paraguas y optar por ropa impermeable.

Principales avisos para hoy en Bilbao según la AEMET