Las nubes se adueñan del cielo en toda la provincia, con un predominio de nubes medias y altas. Las temperaturas mínimas se mantienen o suben ligeramente en el tercio norte, mientras que las máximas se estabilizan en la mitad sur, descendiendo levemente en la mitad norte. El viento soplará de manera floja y variable, predominando del nordeste en el litoral. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: cielo despejado y ambiente cálido

El cielo de Bilbao se despereza lentamente esta mañana, ofreciendo un lienzo mayormente despejado que promete un espléndido inicio de jornada. Con temperaturas que rondan los 17 grados, la brisa suave del este aportará un toque refrescante a la atmósfera, aunque la humedad estará presente, creando una sensación térmica de hasta 31 grados a lo largo del día. A medida que el sol se asome en el horizonte a las 07:40, los bilbaínos podrán disfrutar de un agradable paseo matutino sin el riesgo de lluvias, una grata sorpresa en esta época del año.

Ya por la tarde, el cielo comenzará a cubrirse sutilmente, anunciando la llegada de algunas nubes que podrían dejar caer alguna gota en la noche. A pesar de esto, el riesgo de chubascos es bajo, lo que permitirá que la temperatura alcance un máximo de 31 grados. La puesta del sol a las 20:39 brindará el cierre perfecto a un día, que aunque con un ambiente un poco cargado, ofrecerá momentos ideales para disfrutar al aire libre.

Cielo nublado y probables lluvias en Baracaldo

Una brisa nerviosa recorre Baracaldo, presagiando un día donde las nubes, como personajes de una obra dramática, juegan a encubrir el sol. A medida que la mañana avanza, la temperatura se mantendrá en torno a 17 grados, aunque el viento, que sopla con fuerza a 15 km/h, podría hacer que la sensación térmica se sienta más fresca, acercándose a los 17 grados.

Por la tarde, el panorama cambiará con la llegada de lluvias, aunque con una probabilidad moderada del 10%. Las nubes se harán más densas y la sensación térmica máxima alcanzará los agradables 29 grados. Con una humedad que puede rozar el 100% y rachas de viento de hasta 30 km/h, lo mejor será llevar paraguas y evitar sorpresas.

Guecho: cielo despejado y agradable brisa

Esta mañana, Guecho despierta con un cielo mayormente despejado y temperaturas que rondan los 18 grados. Con una suave brisa del noreste a 10 km/h, la jornada se siente agradable, ideal para disfrutar de un paseo. La probabilidad de lluvia es mínima durante la mañana, por lo que no se espera ningún chaparrón que interrumpa las actividades al aire libre.

A medida que avance el día, el ambiente se irá caldeando, alcanzando una temperatura máxima de 27 grados. Aunque la humedad puede hacer que se sienta un poco pesado, la tarde promete ser acogedora. Hacia la noche, el cielo se mantendrá parcialmente nublado, pero la probabilidad de lluvia es baja. Con el sol saliendo a las 07:40 y poniéndose a las 20:40, disfrutaremos de 13 horas de luz, perfectas para aprovechar cada momento.

Santurce: cielos despejados y ambiente agradable

El tiempo en Santurce se presenta estable, con cielos mayormente despejados y una leve brisa del noreste. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y los 28 grados, ofreciendo un ambiente agradable a lo largo del día. Aunque hay una pequeña probabilidad de lluvia en la tarde-noche, nada que impida disfrutar de una jornada al aire libre.

Es un día ideal para pasear por la zona, disfrutar de un café en la terraza o simplemente dejarse llevar por las actividades diarias. Con un ambiente tranquilo, es una excelente oportunidad para aprovechar el tiempo en buena compañía.

Cielo despejado y ambiente cálido en Basauri

En Basauri, la mañana se presenta con cielos despejados y una suave brisa del noreste que aportará frescura al ambiente. Las temperaturas estarán alrededor de los 17 grados, proporcionando una sensación de confort para quienes salgan a disfrutar del día.

A medida que avance la jornada, el tiempo se mantendrá agradable, alcanzando los 31 grados por la tarde. Se recomienda vestir con comodidad y llevar protección solar, ya que el sol se hará presente. Por la noche, las temperaturas descenderán a 23 grados, ideales para pasear al aire libre.

Principales avisos para hoy en Bilbao según la AEMET