Alerta naranja de la AEMET en el País Vasco: lo que va a dejar la borrasca Pedro no es normal

Lo que va a dejar la borrasca Pedro en el País Vasco no es normal, llega una importante alerta naranja que lo cambia todo. La última de las grandes borrascas que nos ha afectado en estos días, ya está aquí. Deberemos empezar a prepararnos para una serie de elementos que pueden convertirse en la antesala de algo más. Por mucho que queramos empezar a disfrutar de una primavera que está a la vuelta de la esquina, la realidad puede ser mucho peor.

Es hora de dejar salir algunos elementos que van de la mano y que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estas jornadas en las que cada detalle cuenta. Salir de casa en un país en el que las alertas están activadas, pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que realmente cada detalle cuenta y puede acabar siendo lo que nos marcará muy de cerca. Un giro radical que hasta la fecha puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno en estos días que tenemos por delante, con ciertos detalles que serán esenciales.

Se activa la alerta naranja de la AEMET en el País Vasco

Una de las zonas más afectadas por la alerta naranja de la AEMET acabará siendo el País Vasco. Un lugar en el que se pide extremar la precauciones, en especial en una costa a merced de un viento que puede causar estragos. Las olas y las consecuencias de estas rachas intensas que podrían afectarnos de lleno en estos próximos días, serán una realidad.

Tocará estar muy pendientes de estos avisos que pueden multiplicarse por momentos, con la mirada puesta a estos cambios que parece que acabarán siendo lo que nos afectará de lleno, en estos días en los que cada detalle cuenta de forma excepcional.

Es hora de conocer el estado de una comunidad autónoma que parece que estará pendiente del cielo. Con ganas de que desaparezcan estas borrascas que han causado estragos y que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante.

Un cambio de tendencia llega, de tal manera que tocará empezar a tener en consideración algunos cambios que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en estos días que tenemos por delante. La previsión del tiempo no trae buenas noticias.

Lo que va a dejar la borrasca Pedro no es normal

Una nueva borrasca parece que ha llegado para encarar esta recta final de la semana y lo hace de tal forma que deberemos empezar a prepararnos para lo peor. De tal manera que tocará pensar en esas alertas que nos impiden realizar determinadas actividades o pensar en estos cambios que tenemos en mente realizar.

Tal y como nos explican desde la previsión del tiempo de la AEMET una de las zonas más afectadas por esta borrasca será el País Vasco: «Nuboso. Lluvias y chubascos generalizados, más persistentes en las provincias del norte y poco importantes en el sur de Álava, no se descarta alguna tormenta en zonas del litoral. Cota de nieve sobre 900-1100 metros, bajando durante la madrugada a unos 700-800 metros en el interior. Temperaturas mínimas en descenso ligero o sin cambios. Temperaturas máximas en descenso generalizado, que será puntualmente notable en los litorales. Viento del oeste rolando a noroeste, moderado con intervalos de fuerte en los litorales; y flojo a moderado en interior. Rachas muy fuertes en horas centrales». Las alertas estarán activadas: «Rachas generalizadas muy fuertes durante las horas centrales, del oeste, rolando a noroeste. Descenso puntualmente notable de las máximas en los litorales».

Para el resto del país la situación no será mucho mejor: «Se prevé la entrada de una masa fría y húmeda por el noroeste de la Península y la entrada de altas presiones desde el suroeste a partir del mediodía, estabilizando la atmósfera de sur a norte. En el tercio norte se prevén cielos muy nubosos o cubiertos y precipitaciones persistentes en el Cantábrico, Pirineos y en la vertiente norte de los sistemas montañosos, siendo los litorales donde se esperan los mayores acumulados. En el resto peninsular y Baleares, nuboso tendiendo a poco nuboso, con precipitaciones menos probables hacia el sur y este, que tenderán a remitir durante la tarde y que no se esperan en el extremo oriental. Nevará en los principales sistemas montañosos y zonas aledañas; la cota estará entorno a los 700-1000 metros en la Cordillera Cantábrica y Pirineos, donde se esperan acumulados significativos. En Canarias nuboso en el norte de las islas y poco nuboso en el resto. Temperaturas máximas en descenso generalizado en todo el territorio, notable en zonas del litoral cantábrico, Pirineo, sureste peninsular y zonas altas del interior. Las mínimas tendrán un descenso en la Península y Baleares con ligeros ascensos en depresiones del noreste y localmente en el sureste. En Canarias ligero ascenso en las islas más orientales y predominio de descensos en el resto. Heladas débiles en zonas de montaña. Viento moderado del oeste y noroeste en la Península y Baleares, amainando en la vertiente atlántica en la segunda mitad del día. Se prevé de intensidad fuerte con probables rachas muy fuertes en los litorales de Galicia, Cantábrico, Alborán, mar Balear y Ampurdán».