Cielo nuboso y precipitaciones débiles marcarán el día en toda la provincia de Zaragoza, con un descenso de temperaturas y viento del noroeste que soplará con fuerza en la depresión del Ebro. En buena parte del territorio, se esperan intervalos nubosos y posibles lluvias dispersas. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo nublado y viento fresco durante la mañana

El cielo se despereza lento en Zaragoza, donde la jornada de hoy se presenta con un manto de nubes que podría dejar caer algunas gotas, especialmente en las primeras horas. A medida que el sol asome tímidamente a las 07:53, la temperatura comenzará en torno a los 7 grados, pero la sensación térmica podría descender hasta los 4, haciendo que la mañana se sienta más fresca de lo habitual. El viento, soplando del norte a una velocidad media de 35 km/h, aportará un toque de frescura, con ráfagas que podrían alcanzar los 60 km/h, así que es recomendable abrigarse bien.

Ya por la tarde, el cielo se irá despejando y aunque la temperatura máxima alcanzará los 14 grados, la sensación térmica se mantendrá en un nivel similar. Con la puesta del sol a las 18:41, disfrutaremos de unas horas de luz que invitarán a salir, ya que no se prevén lluvias para la tarde-noche. Sin embargo, la humedad, que puede llegar a ser bastante alta, hará que el ambiente se sienta algo pesado, así que es mejor estar preparado para un día variable.

Calatayud: aire fresco y nubes cambiantes

Las primeras luces del día en Calatayud traen consigo un aire fresco y una sensación de inestabilidad que anticipa un tiempo cambiante. Las nubes se agrupan en el horizonte, mientras el viento comienza a soplar con fuerza, creando un ambiente que invita a estar alerta.

A medida que avanza la mañana, se prevén algunas lluvias con una probabilidad del 10%, aunque la tarde se presentará más tranquila, sin riesgo de precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre los 4°C y los 11°C, con una sensación térmica que podría descender hasta 1°C. Con ráfagas de viento que alcanzarán los 45 km/h, es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien para enfrentar este día inusual.

Tarazona: cielo despejado y ambiente templado

El tiempo se presenta estable, con un cielo mayormente despejado y algunas nubes dispersas a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y los 12 grados, con una leve brisa del norte que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca en las horas más tempranas.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo al aire libre o realizar actividades cotidianas con tranquilidad. La ausencia de lluvia y el ambiente templado invitan a salir y aprovechar el buen tiempo.

Principales avisos para hoy en Zaragoza según la AEMET