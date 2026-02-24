AEMET prevé un día soleado y cálido en Bilbao con vientos suaves y algunas nubes altas

Hoy, 24 de febrero de 2026, el clima en toda la provincia de Bilbao se presenta poco nuboso con intervalos de nubes altas. Las temperaturas mínimas y máximas experimentarán un aumento notable, especialmente en las zonas costeras, mientras que los vientos serán flojos y moderados del sur. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: cielo despejado y brisa agradable

El cielo de Bilbao se despereza lentamente esta mañana, con un suave manto de nubes que se irá despejando a medida que avanza el día. La temperatura mínima ronda los 8 grados, pero la sensación térmica puede descender hasta los 7, así que es recomendable abrigarse un poco al salir. A medida que el sol, que asoma a las 07:56, se eleva en el horizonte, la temperatura irá ascendiendo hasta alcanzar un agradable 25 grados por la tarde, creando un ambiente perfecto para disfrutar de las horas de luz que se extenderán hasta las 18:53.

El viento soplará de manera moderada, con una velocidad media de 10 km/h, lo que aportará una brisa fresca y agradable. No se prevén lluvias significativas, así que se puede disfrutar de un día mayormente seco, aunque siempre hay margen para algún chubasco inesperado. La humedad, que oscilará entre el 40 y el 60%, puede hacer que el ambiente se sienta un poco cargado, especialmente en las horas más cálidas. En definitiva, un día ideal para salir y disfrutar de la belleza de la ciudad.

Nubes grises y viento fresco en Baracaldo

Las nubes grises se ciernen sobre Baracaldo, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza con un cielo cubierto y temperaturas frescas que rondan los 10 grados, mientras el viento sopla del sureste a una velocidad moderada de 10 km/h, creando una sensación de frescor en el ambiente.

A medida que avanza la jornada, se espera un ligero descenso térmico, alcanzando una máxima de 24 grados por la tarde. Sin embargo, la humedad puede llegar a ser agobiante, con picos del 60%. Aunque no se prevén lluvias, el viento podría intensificarse con ráfagas de hasta 35 km/h. Es recomendable llevar un abrigo y no olvidar la bufanda para enfrentar el fresco de la tarde.

Guecho: cielo despejado y ambiente agradable

El día amanece en Guecho con un cielo mayormente despejado, ideal para disfrutar de las primeras horas de luz que comenzarán a las 07:56. La temperatura mínima se sitúa en 10°C, pero la sensación térmica puede llegar a ser un poco más fresca. A medida que avanza la mañana, el termómetro irá ascendiendo hasta alcanzar una máxima de 22°C, con un ambiente que se sentirá agradable y sin probabilidad de lluvia.

Por la tarde, el cielo se mantendrá igual, con temperaturas que rondarán los 19°C y 20°C. El viento soplará del sureste a una velocidad media de 10 km/h, aunque se prevén ráfagas de hasta 35 km/h, por lo que se recomienda precaución. La humedad relativa oscilará entre el 35% y el 55%, lo que hará que el ambiente sea cómodo. La puesta del sol será a las 18:54, brindando un total de más de 11 horas de luz.

Santurce: cielo despejado y brisa suave

El tiempo se presenta estable, con un cielo mayormente despejado por la mañana y algunas nubes dispersas en la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 23 grados, con una brisa suave del sureste que aportará frescura sin causar incomodidades.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo al aire libre o realizar actividades cotidianas con tranquilidad. La sensación térmica será agradable, lo que invita a aprovechar cada momento en la calle y disfrutar de la calidez del sol.

Cielo despejado y sol radiante en Basauri

La mañana en Basauri se presenta con cielos despejados y una temperatura fresca que ronda los 9 grados, creando un ambiente agradable para comenzar el día. A medida que avanza la jornada, el sol irá ganando protagonismo, alcanzando una máxima de 25 grados por la tarde, ideal para disfrutar al aire libre. Se recomienda llevar ropa ligera y no olvidar las gafas de sol, ya que la luminosidad será intensa y el viento, aunque suave, aportará una sensación refrescante.