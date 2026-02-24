La Seguridad Social tiene retenidos pagos de miles de personas y puedes ser uno de los afectados: comprueba si estas en la lista

La Seguridad Social se guarda la opción de retener dinero a los españoles que tengan deudas pendientes con la Administración, irregularidades en la cotización o incluso por haber introducido algún dato bancario incorrecto. Esta retención de pagos puede desembocar en el embargo del dinero, la simple suspensión del abono correspondiente o un ajuste en el IRPF por cotizaciones indebidas. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre los pagos retenidos de la Seguridad Social.

Esto es algo que puede afectar a millones de españoles en el día a día: los pagos retenidos a los ciudadanos. La Seguridad Social da la opción de bloquear el pago de una prestación cuando detecta alguna incidencia que puede tener que ver con un error con los datos bancarios, que la persona en cuestión tenga una deuda previa con la Administración o en el caso de que haya algunas irregularidades en la cotización, que tiene que ver con las últimas medidas que se han tomado con el ajuste del IRPF.

Este bloqueo de los pagos de la Seguridad Social puede acabar en un embargo, ya sea en la nómina del trabajador o de la ayuda del SEPE en caso de que se deba a una deuda previa que haya contraído previamente con la Administración. En caso de que se proceda a un embargo de la nómina, existe un mínimo que no se puede embargar y este límite lo marca el Salario Mínimo Interprofesional de 1.221 euros al mes fijado para 2026. En caso de que el pago retenido se deba a un bloque por un error bancario, se podrá solucionar cuando se aporten los datos correctos.

Los pagos retenidos por un error bancario, en el caso de introducir mal los números del IBAN, por ejemplo, es lo más habitual dentro de esta práctica. También suelen ser muy habituales las retenciones en nómina de personas que no hayan hecho frente a sus obligaciones a la hora de pagar una multa de tráfico, por ejemplo. Debido a que este hecho ocurre más de lo debido, la Seguridad Social ha abierto un canal a través de su página web para que todos los ciudadanos con pagos retenidos obtengan toda la información posible y puedan acceder a certificados que acrediten que están limpios de deudas.

«Consulta de pagos y deudas», así es el nombre del canal habilitado en la página web oficial del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en el que los ciudadanos con pagos retenidos pueden acceder a:

Certificados de estar al corriente con la Seguridad Social e informes de deuda.

Consulta de certificados de estar al corriente con la Seguridad Social e informes de deuda.

Consulta de recibos de trabajo autónomo.

Consulta de recibos de empleado de hogar.

En el primero de ellos se podrá comprobar si se está al corriente en el pago de las cuotas con la Seguridad Social y obtener un documento informativo. «El documento refleja si hay o no deuda con la Seguridad Social. Además, si hay deuda, podrás obtener un segundo documento con un número de referencia, los periodos y los importes de la deuda», informa sobre estos pagos retenidos. Desde la Seguridad Social también ofrecen a los ciudadanos «consultar los certificados e informes emitidos solicitados tanto por él como por su apoderado».

Los ciudadanos que tengan un pago retenido también podrán acceder al portal ‘Mi Seguridad Social’ con el certificado digital o la clave y ahí comprobar en «Mis notificaciones» si hay algún tipo de problema que impida el pago de una pensión o prestación. Para hacer frente al pago, será necesario tener un documento de pago que se puede obtener vía online o en cualquier oficina de la Administración. Con estos códigos en la mano, se podrá hacer frente al ingreso con tarjeta, banco online o en ventanilla bancaria.