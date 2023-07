La única ‘política’ que practicó ETA fue la del coche bomba y el tiro en la nuca, Tezanos

La mayoría de los españoles tenían claro que ETA era una banda terrorista hasta que llegó el socialcomunismo y, en su afán de blanquear a los herederos políticos de quienes durante décadas practicaron la violencia criminal, ETA es ahora una «formación política». El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el socialista José Félix Tezanos, ha asegurado en su revista Temas que «las derechas» van a hacer girar su campaña para el 23J en torno a los «supuestos peligros y horrores que implicaba la alianza -y supeditación- del PSOE con formaciones políticas como ETA y Podemos». Hay que llevar la ignominia a su nivel más alto y la dignidad ponerla al nivel del suelo para calificar a una banda de asesinos como ETA de «formación política», porque si por algo se caracterizó la banda terrorista es por sustituir la política por las bombas lapa y los tiros en la nuca.

Dice Tezanos que «las derechas económicas y políticas, y su poderoso aparato mediático, lograron que el debate primordial girara en torno a los supuestos peligros y horrores que implicaba la alianza -y supeditación- del PSOE con formaciones políticas como ETA y Podemos, que prácticamente desapareció de las urnas en aquellos comicios», apunta Tezanos en su último artículo, una pieza al servicio del sanchismo que rezuma vileza por todas las esquinas. «Aunque los insolidarios de corazón duro quieran continuar hablando de ETA y no sé sabe de cuántos supuestos desmanes que lanzarán al ruedo electoral, intentando que una mayoría suficiente de españoles no fijemos la atención preelectoral en los asuntos realmente importantes…», señala Tezanos, quien añade que «algunos pretenderán repetir el tono de la campaña anterior intentando situar el foco de atención crítica en una organización que ya no existe (ETA), o en unos supuestos casos judiciales de compra de votos por correo a cambio de dinero e incluso droga».

Es curioso que Tezanos haga esfuerzos por no llamar a las cosas por su nombre y evitar denominar a ETA terroristas o asesinos. La llama «organización» o «formación política’, la nueva y abyecta nomenclatura con la que el socialismo quiere blanquear a quienes trataron de poner en jaque a la democracia española practicando la ‘política’ del asesinato.