Toda la chusma amiga de Podemos

En Podemos no se privan de nada, no les falta ni uno. No hay golpista, terrorista, ladrón, violador o tirano que no cuente con el respaldo de la formación propiedad de Pablo Iglesias, que ahora pretende que parezca dirigida por la madre de sus hijos. Dentro de España los podemitas son socios de los herederos y sucesores de ETA, un partido como Bildu que cuenta entre sus líderes con condenados por pertenencia a la banda terrorista, que aún sigue justificando todos sus crímenes y que les organiza homenajes; para el que el calificativo de filoterrorista resulta impropio por benévolo. También son socios de los golpistas de ERC, para quienes trabajan desde el Gobierno colaborando con Pedro Sánchez primero en su indulto, más tarde en la despenalización de los delitos de sedición y de malversación, para finalmente facilitar que repitan con éxito el golpe de Estado fallido de 2017.

En el ámbito internacional los aliados de Podemos son igual de repugnantes que dentro de España, con el golpista peruano Pedro Castillo incluido dentro de sus amistades. “Una brizna de esperanza” y “una oportunidad para la democracia”, así era calificado Castillo por Yolanda Díaz, esa a la que Pablo Iglesias dejó en herencia su vicepresidencia y de la que dijo que sería “la primera mujer que presida un Gobierno en España”, gracias a su apoyo. El fundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, que está apartado de la primera línea desde que fue descubierto intentando defraudar a Hacienda con el dinero que le regalaba la dictadura venezolana durante los primeros años de Podemos, pero desde las sombras continúa ayudando a su alumno Pablo Iglesias a manejar los hilos del partido, fue el primero en acudir a rendir pleitesía en la investidura del golpista peruano: «Amable con los débiles y firme con poderosos. ¡Cuánta esperanza!», decía Monedero del comunista Castillo.

La basura argentina también cuenta con el apoyo de Podemos, personalizado en la ladrona Cristina Fernández de Kirchner, condenada a seis años de cárcel e inhabilitación perpetua por haber robado más de 39 millones de euros en esta primera causa, pero a la que le esperan otros juicios por participar en una trama de corrupción por la que se le acusa de haber robado más de 1.000 millones de dólares, con los que ha incrementado su patrimonio personal en más de un 1.000%. Respecto a esta desvergonzada ladrona, Irene Montero afirma que: «La guerra judicial y mediática es la herramienta de los poderosos para frenar los avances democráticos. Buscan disciplinar a millones destruyendo a una. No les saldrá bien, somos más. Vicepresidenta, querida Cristina, todas contigo». Mientras la vicepresidenta Yolanda Díaz, anuncia que viajará a Argentina para mostrarle su apoyo, y la ministra Ione Belarra dice que «La persecución judicial y mediática contra los y las líderes populares que no pueden doblegar en las urnas es una constante de nuestro tiempo. No hay nada más antidemocrático. Todo nuestro apoyo desde Podemos a Cristina Fernández de Kirchner».

Podemos nació gracias al apoyo económico del régimen teocrático de los ayatolas de Irán que asesinan a las mujeres que se resisten a usar el velo. «A los iraníes les interesa que se difunda en España un discurso de izquierdas porque afecta a sus adversarios. ¿Lo aprovechamos o no lo aprovechamos? Para mí quien haga política tiene que asumir cabalgar contradicciones», afirmaba Pablo Iglesias para justificar que estaba recibiendo su dinero manchado de sangre. El dictador venezolano Hugo Chávez firmó de su puño y letra la concesión de 6,7 millones de dólares a los fundadores de Podemos para «que en España puedan crear consensos de fuerzas políticas y movimientos sociales, propiciando en ese país cambios políticos aún más afines al gobierno bolivariano».

Golpistas, terroristas, ladrones, narcodictadores, tiranos teocráticos asesinos de mujeres… toda la gentuza nacional o internacional es socia y amiga de Podemos con un único requisito; que colaboren con ellos en la lucha contra el capitalismo, la libertad y la democracia.