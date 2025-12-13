Sube & Baja, por Jaime Peñafiel: semana del 6 al 12 de diciembre de 2025

BAJA: José Pablo López

RTVE, que él preside, ha decidido no acudir a la próxima edición de Eurovisión ni retransmitir la final ni las semifinales porque Israel seguirá participando tras una votación interna de la UER que ha obligado a España a abandonar oficialmente el certamen. Según José Pablo López, RTVE organizará su propio y muy personal Eurovisión en un Benidorm Fest con Inés Hernand, Jesús Vázquez, Javier Ambrossi y Lalachus, que serán los maestros de ceremonia de la nueva edición. Jesús Vázquez se incorpora a RTVE después de una brillante trayectoria en Telecinco donde ha estado al frente de todo tipo de formatos durante más de tres décadas. Javier Ambrossi debutará como presentador, e Inés Hernand como la encargada de recoger los comentarios de los artistas después de sus actuaciones. Por último, Lalachus se sumará a los presentadores de la gran final. Quién no se consuela con este propio y muy personal Eurovisión… ¡Que ridiculez!

BAJA: Francina Armengol

La polémica y sectaria presidenta del Congreso de los Diputados, esa mandona de aspecto vulgar, con perdón, que pretende, nada menos, que una reforma de la Constitución para «adecuarla» a la diversa realidad territorial, sin reconocer con que motivos. “mejor no indagar mucho sobre lo que ronda en su cabeza al respecto”. Sea lo que sea lo que ronde por su cabeza, no se cumplirá este objetivo porque al PSOE no le basta con sus socios Frankenstein. ¡Afortunadamente!

BAJA: Iñaki Urdangarin

Ex marido de la infanta Cristina y ex duque de Palma, quien, según rumores, había recibido una importante suma de dinero a cambio de no revelar intimidades de la que fuera su familia política, ahora ha decidido romper su silencio con una entrevista al periodista Jordi Baste en el nuevo programa Pla sequencia de La 2 Cat de RTVE en Cataluña, al que acudió acompañado por su actual pareja, Ainhoa Armentia. Al parecer, Iñaki aseguró que lo peor de su ingreso en prisión fue que provocaría su divorcio de la infanta Cristina. Hay que recordar que estuvieron casados 26 años y tuvieron cuatro hijos. Por otra parte, y según la compañera Pilar Eyre, «que se prepare la Familia Real, ya que en el próximo mes de enero aparecerán las memorias de Iñaki Urdangarin. No es un rumor, es un hecho cierto. Podemos asegurar en primicia que están casi acabadas. Escritas por su propia mano. Sin censuras, porque la editorial que las va a publicar no tiene ninguna relación ni servidumbre con la Casa Real».

También la periodista y escritora Marta Cibelina tiene constancia de la próxima publicación del explosivo libro en el que Letizia es quien peor parada saldría. «Hay un resentimiento por parte de Iñaki hacia ella». Si, presuntamente, cobró un dinero por su silencio… seamos serios querido, seamos serios.

BAJA: Andrés de Inglaterra

Andrés Mountbatten-Windsor, príncipe de Inglaterra a quien su hermano el rey Carlos III le ha retirado todos los títulos y honores por su relación con el pederasta Jeffrey Epstein y ser expulsado de la residencia Royald Lodge, en la que ha vivido más de 20 años. Andrés exige al rey que le indemnice pagándole por echarle de la propiedad real y pide seguir siendo tratado como Alteza Real, negándose a aceptar la decisión de su hermano, el rey, de vetarle en las celebraciones familiares con motivo de las fiestas navideñas.