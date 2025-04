Sube & Baja, por Jaime Peñafiel: semana del 5 al 11 de abril de 2025

SUBE: Leonor

Princesa de Asturias como heredera de la Corona de España, estos días de rotunda actualidad debido a la publicación de su baño en biquini que no sólo ha impactado a la opinión pública en la medida que ha disgustado a sus padres que no han evitado su publicación. Pero, independiente de este scoop periodístico, Leonor es protagonista hoy porque se ha sabido que el próximo mes de mayo su imagen aparecerá en una moneda de 40 euros, edición limitada, en cuyo anverso aparece la princesa como guardamarina. No es la primera vez que a Leonor se la ve en una moneda ya que, en 2023 y por su 18 aniversario, se emitió otra del mismo valor.

SUBEN: Carlos III y Camila

El pasado miércoles 9 de abril, el actual rey de Inglaterra, de 76 años, y su consorte real Camila han celebrado 20 años de una de las bodas más desiguales y a la vez más exitosas de la historia de las monarquías europeas, donde ha habido tantas. Desde la de Felipe y la periodista Letizia, Rainiero y la actriz Grace Kelly, Victoria de Suecia y su entrenador Westling, Alberto de Mónaco y la nadadora sudafricana Charlene, Harald de Noruega y la modista Sonia Haraldsen, el Sha de Irán y la becaria de arquitectura Farah Diba, Margarita de Inglaterra y el fotógrafo Tony Armstrong Jones… Carlos y Camila se conocieron en 1970 y tuvieron que pasar casi 30 años, dos matrimonios, una relación furtiva, un proceso de divorcio y la trágica muerte de Diana, hasta que, en 2005, contrajeran matrimonio. Desde entonces el rey se dirige siempre a Camila como «my darling wife» (mi querida esposa).

SUBE: Joaquín Sabina

El famosísimo cantantante-autor y poeta español, de 76 años, que ha iniciado su gira de despedida, bautizada con el nombre Hola y Adiós, en Buenos Aires, actuando ante más de 15.000 espectadores en su primer concierto de los diez que ofrecerá en Argentina. Durante su estancia en Buenos Aires ha sido nombrado doctor Honoris Causa por la Universidad de Buenos Aires (UBA), «debido a su contribución a las artes y las letras en español y por su vínculo con la cultura iberoamericana». Entra otros, también recibieron este título académico el pianista Daniel Barenboim y Les Luthiers. Y, como escribía en un poema que me dedicó en marzo de 2003, «porque te siento prójimo y lejano, por ritos de la piel con costurones, bendito Peñafiel (decía él), bendito Sabina (digo yo), venga esa mano». El final de esta gira, será en Madrid.

BAJA: Bill Gates

El famosísimo magnate de las telecomunicaciones, creador de Microsoft, un hombre de quien se desconoce cuáles son los límites de su riqueza, aunque se habla de 124.000 millones de dólares. Ha reconocido públicamente que le fue infiel a su esposa, Melinda French Gates, en su matrimonio, la razón por ello su separación tras 27 años de matrimonio, tres hijos –Jennifer, Rory y Phoebe– y dos nietos. Por su parte, la ex esposa, de 60 años, acaba de publicar un libro de memorias, Profundamente Personal, en el que reconoce que la falta de confianza fue lo que minó su relación. Y habla acerca de «¿tienes que permanecer fiel a ti misma, verdad? Por dramático que suene en estos momentos, supe que tendría que tomar una decisión y que tendría que hacerlo sola». Y cuenta que su marido mantuvo reuniones con el desaparecido Jeffrey Epstein, delincuente financiero y sexual.