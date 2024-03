Sube & Baja, por Jaime Peñafiel: semana del 18 al 24 de marzo

SUBE: Nuria Espert

La actriz colosal, nacida en Hospitalet de Llobregat hace 81 años, ha sido nombrada Doctora Honoris Causa por la Royal Central School of Speech and Drama, de la Universidad de Londres, debido a su talento multifacético y su versatilidad como intérprete, y por toda su carrera. Inolvidable para los británicos la versión en inglés de La Casa de Bernarda Alba, con la que los ingleses conocieron al gran Federico García Lorca.

BAJA: Fernando Grande-Marlaska

Todavía ministro del Interior contra quien se han manifestado por primera vez en la Historia más de 12.000 policías y guardias civiles –40.000 según los organizadores– en Madrid, desde la Plaza de España hasta el Congreso de los Diputados, al grito de «¡Marlaska, dimisión!», por negarse a negociar con ellos. ¿Su respuesta? Quitarles atribuciones en el aeropuerto, dejándoles tan sólo la responsabilidad de las maletas. ¡Infumable!

SUBE: Ágatha Ruiz de la Prada

La diseñadora de 68 años, responsable de haber creado un imperio de la moda y de la que ella es el más importante exponente físico de la firma, es una de las estrellas invitadas al tradicional y famoso Baile de la Rosa que se celebra este sábado en el Sporting de Montecarlo, donde estarán presentes parte de la familia Grimaldi, para recaudar fondos con destino a la Fundación Princesa Grace, su creadora.

SUBE: Xavier Colás

El reportero y corresponsal en Rusia, que, a lo largo de doce años, durante los que ha aprendido perfectamente ruso, ha estado presente en el país enviando información. Al periodista, el régimen ruso no le ha renovado su visado de estancia en el país, conminándole a abandonarlo en menos de 24 horas si no quería tener graves consecuencias. Así son las cosas, compañero. A mí, después de treinta años colaborando en tu periódico, tu director me echó, exactamente en tres minutos. Así son las cosas, compañero del alma, compañero.