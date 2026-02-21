Sube & Baja, por Jaime Peñafiel: semana del 14 al 20 de febrero de 2026

SUBE: Gregorio Marañón Bertrán de Lis

Acaba de ser reelegido, con todo derecho y méritos, presidente del Patronato de la Fundación Teatro Real, de la que está al frente desde hace nada menos que ¡19 años! El Teatro Real es una de las principales instituciones culturales españolas. «El principal reto es consolidar lo que hemos alcanzado en estos diecinueve años. Y proseguir la andadura con la misma e ilusionante ambición. Si el Teatro Real no existiera, habría que inventarlo», ha reconocido el reelegido presidente. ¡Enhorabuena!

SUBE: Andrew Lownie

Reconocido e ilustre historiador británico para quien «el escándalo del príncipe Andrés (que ha sido detenido esta semana) es la crisis más grave de la monarquía inglesa. Existen bases sólidas para implicarle en un delito de tráfico sexual. La reina Isabel hizo la vista gorda ante un hijo que es un inútil y apoyó tanto su ambición como sus corruptelas. Y el rey Carlos III, por su parte, no ha modificado nada que pudiera afectar sus intereses económicos». Últimas noticias.

SUBE: Ian de la Rosa

Mi paisano, el ilustre granadino guionista y director de cine de 38 años, que ha impresionado al público de la Berlinale con su película Ivan & Hadoum, una gran historia clásica de amor, con personajes que no lo son, ambientada en los invernaderos de Almería. Los protagonistas, un chaval trans y una chica hispanomarroquí, que han merecido cinco nominaciones de la Academia del cine catalán.

SUBE: Isabel Preysler

La querida y admirada amiga ha cumplido esta semana 76 espléndidos años y ha decidido celebrarlo con sus hijos y sus nietos en Miami, a los que hace tiempo no veía, ya que las pasadas navidades no pudieron reunirse, aunque echando de menos a su hija Ana, su yerno Fernando y sus nietos Miguel, Mateo y Martín, que se encuentran en Doha. Isabel aprovecha este feliz aniversario y esta estancia en Miami para defender a mi compadre Julio Iglesias a propósito de las acusaciones de acoso y agresión sexual de las dos ex empleadas. «Me duele enormemente que tanto él como los hijos estén sufriendo por esta infamia que provoca daños irreparables en su reputación y en su salud». Defensa de su ex marido, que mucho le honra.