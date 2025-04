Sube & Baja, por Jaime Peñafiel: semana del 12 al 18 de abril de 2025

SUBE (con reparos): Laurence Debray

Nacida en parís hace 49 años, de padre francés y madre venezolana, autora de las Memorias (por publicar) del Rey emérito Juan Carlos con el nombre de Reconciliación. Se trata del tercer libro que sobre el Emérito escribe la polémica muchacha. La admiración y la amistad que mantienen ha dado pie a rumores de relación sentimental. Otros dicen que se trata tan sólo de una «estrecha amistad». De todas formas, no se puede negar la preferencia de Don Juan Carlos por la joven francesa en detrimento del gran Carlos Herrera, a quien el Soberano dictó, en su día, unas memorias fantásticas, lo mejor que se ha escrito nunca sobre Juan Carlos, y que yo conozco muy bien porque las tengo grabadas y en las que, por primera vez, el Emérito opina sobre todos y cada uno de los políticos españoles. No entiendo cómo no se publican ¡¡¡ya!!! ¿Es don Juan Carlos quien se opone? ¿Es decisión «cortesana» de Carlos Herrera? Yo sé de varias editoriales interesadas en su publicación. Me he permitido, con tu permiso querido amigo, reproducir en la columna de esta semana en OKDIARIO, y para que los lectores conozcan la calidad e importancia de estas memorias, parte del capítulo dedicado a Adolfo Suárez.

SUBE: Carla Bernat

La castellonense que, a sus 21 años, se ha convertido en la primera española en ganar el Augusta National Women’s Amateur, la competición más prestigiosa de golf que puede obtener una mujer en este deporte. Y el peso extra de presión que supone ganar allí. «Desde pequeña soñé con poder jugar en el National y a venir tres veces y ganarlo, es increíble». Mar Ruiz de la Torre, vicepresidenta de la Federación Española: «No me ha sorprendido para nada su victoria porque sé de su calidad, de su potencial. Ya ganó el Europeo Absoluto de 2023. Y sé de su capacidad de trabajo». Lo dice porque conoce a Carla desde los 12 años y, según Miguel Ángel Barbero, la tiene a su cargo desde los 16 pero, desde ahora, le tocará cambiar todos sus planes. Entre ellos, finalizar su carrera de fisioterapia.

SUBE: Bertín Osborne

70 años, siempre en el ojo del huracán mediático por h o por b, relacionado con sus relaciones sentimentales y los hijos que le atribuyen aunque siempre fue un padre responsable. Lo ha demostrado estos días y después de meses de silencio, reconociendo al hijo que tuvo con Gabriela Guillén. «Es una monada de niño», ha reconocido emocionado. «He estado jugando con él muchas tardes y es un encanto, cariñosísimo. Él no tiene la culpa de nada. Los errores que cometemos los padres son cosa nuestra», ha dicho Bertín, que tiene seis hijos de tres mujeres diferentes. De su matrimonio con Sandra Domecq nacieron cuatro hijos: Cristian (fallecido a los pocos días de nacer), Alejandra, Eugenia y Claudia. Su segundo matrimonio fue con Fabiola Martínez y con ella tuvo otros dos hijos: Kike, que nació con una lesión medular al que considera como uno de sus mayores tesoros, y Carlos, el hijo más pequeño hasta el nacimiento de este último con Gabriela Guillén, empresaria y fisioterapeuta. «Me ha quitado dos lesiones que tenía de hacer deporte», reconoce el cantante. «Es encantadora, simpática y muy guapa».

SUBE (a los cielos): Mario Vargas Llosa

El gran escritor total, Premio Nobel de Literatura 2010 y uno de los grandes narradores en español, que falleció el pasado domingo, a los 89 años, en Lima y con el que coincidí, en varia ocasiones, durante los ocho años que vivió su apasionado y escandaloso romance con Isabel Preysler dentro de su «pasión flaubertiana» (Andrés Seoane dixit) que le hacía estar siempre enamorado desde que, casi en la adolescencia, se enamoró primero de Julia Urquidi, la «famosa Tía Julia», con la que llegó incluso a contraer matrimonio. Después lo haría con su prima Patricia Llosa Urquidi, con quién también se casaría en 1965. Lo que sorprendió es que no contrajera matrimonio con Isabel. Dicen que fue ella quien no quiso. Verdad o mentira, lo que no se puede negar es que se trató de una gran aventura sentimental. En estos momentos, me gustaría conocer los sentimientos de la ex de Julio, de Carlos, de Miguel y de Mario. Porque, al igual que Vargas Llosa, la Preysler también fue afectada, en su día, por la «pasión flaubertiana» del Nobel que acaba de subir a los cielos. La próxima semana contaré detalles muy curiosos de sus amores con la ex mujer de mi compadre Julio Iglesias.