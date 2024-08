Sube & Baja, por Jaime Peñafiel: semana del 11 al 17 de agosto de 2024

SUBE: Pedro Almodóvar

A sus 74 años y 44 de carrera (la empezó en San Sebastián en 1980) ha sido galardonado con el Premio Donostia en su 72 edición del Festival, premio que añade a los 5 goyas, los 2 oscar en 2000 por la película Todo sobre mi madre y en 2003 al Mejor Guion Original por Hable con ella, el Premio Nacional de Cinematografía, 7 estatuillas de la Academia de Cine Europeo, 5 Premios Bafta, Premio Renoir, Príncipe de Asturias de las Artes 2006, Premio Ariel, Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes en 1998 y Doctor honoris causa por la Universidad de Harvard en 2009. Todos estos premios demuestran que es el director español de mayor proyección nacional e internacional. Estrenará su primer largometraje en inglés La habitación de al lado, que competirá por el León de Oro en el próximo Festival de Venecia.

SUBE: Antonio Fernández ‘Fosforito’

El más grande cantaor y autor vivo, a sus 92 años sigue en la brecha de la vida artística, desde que en 1956 se hizo famoso al conseguir en la ciudad de Córdoba el primer premio (8.500 pesetas) del segundo Festival de Cante Jondo que se había organizado. El primer Festival tuvo lugar en Granada, en 1922, organizado por Federico García Lorca y por Manuel de Falla, que propuso al gran pintor Zuloaga hacer el cartel del concurso. En su gira por Oriente, Fosforito cantó en la ceremonia del compromiso matrimonial del Sha con Farah Diba en Teherán en diciembre de 1959.

BAJA: Alberto Fernández

El ex presidente de la República Argentina de 65 años está siendo investigado por la Justicia por los graves daños a su ex mujer Fabiola Yáñez, refugiada en Madrid junto a su hijo Francisco, de dos años, y que ha filtrado fotos en las que se le ve con las señales de las palizas que recibió durante la convivencia con su marido en la residencia presidencial de Quinta de Olivos, en Buenos Aires. La ex primera dama argentina ha presentado esta semana en el Consulado argentino en Madrid un escrito de veinte folios en el que denuncia a su marido Alberto Fernández de «gravísimas lesiones, abuso de poder y de autoridad, y fotos en las que aparece con visibles magulladuras en el rostro y en el cuerpo».

BAJA: Alice Campello y Álvaro Morata

El capitán de la selección española de futbol, de 31 años, y la empresaria e influencer italiana de 29 son protagonistas, esta semana, de una sorprendente e inesperada ruptura después de ocho años de relación y siete de casados, aniversario que celebraron por todo lo alto el pasado día 17 de junio. Son padres de cuatro preciosos hijos: los mellizos Alessandro y Leonardo, de cinco años; Eduardo, de tres; y Bella, de uno. Esta separación ha conmocionado, ya que la pareja había mostrado siempre una imagen pública de gran cariño, como pudo verse en la pasada Eurocopa en la que Morata se proclamó campeón junto a sus compañeros de selección y en la que se abrazaron y besaron públicamente. También hace unos días, durante sus vacaciones en Italia, se habían dejado ver muy enamorados. Lógicamente, todo el mundo se pregunta qué ha podido pasar en la pareja. Según Hola, «el capitán de la selección y la reconocida influencer ocultaban un drama personal y una crisis que no han podido superar». «No nos hemos podido querer más y seguimos haciéndolo». «Quiero dejar claro que no ha habido terceras personas», dicen ella y él en sus comunicados.