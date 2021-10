Aquel juez jienense que “veía amanecer” cuando preparaba oposiciones nació para ser noticia. Con toga de instructor o como ex magistrado con bufete abierto con controvertidos clientes.

Un ex compañero suyo en la Audiencia Nacional (asegura que su larga mano sigue perenne en esas instancias, pese a haber sido apartado con deshonor de la carrera), me remite una información de OKDIARIO, según la cual Baltasar Garzón firmó con el Gobierno chavista venezolano (a través de la famosa petrolera PDVSA) un acuerdo para diversas tareas, entre ellas, la “coordinación con la Fiscalía y Tribunales españoles a fin de agilizar los trámites y avances del proceso judicial”. El acuerdo, que reportaría 8,8 millones de euros al despacho del ex juez, fue firmado en el año 2016, pero según todos los indicios continúa en vigor.

Resulta que la fiscal general en España desde hace dos años es la actual pareja del multimillonario juez que tiene clientes por decirlo de forma caritativa raros, máxime cuando Garzón se distinguió durante una época por ser el campeador de la honradez y la democrática justicia.

No quiero dar pábulo a distintas informaciones que llegan de ex compañeros suyos y compañeros actuales en relación con las minutas que gira el que fue titular del Juzgado 5 de la Audiencia Nacional. Si le pagan las cantidades es que lo requieren sus servicios.

Según dicha información, la persona que firmó por la petrolera caribeña, investigada con lupa por las agencias norteamericanas contra el blanqueo, corrupción y otros delitos similares, Eulogio del Pino, está actualmente en prisión a la espera de juicio en aquel país bajo acusaciones gravísimas de corrupción.

¿Dónde queda la fiscal general española, ex ministra de Justicia de Sánchez? Que este columnista sepa (hasta el momento) en la desenfilada total. Craso error. Al final, aquí o acullá terminará por saberse todo. Recuerdan en la Fiscalía que Delgado cesó a un fiscal del caso Tándem acusado de mantener relaciones personales con la abogada (Podemos) y suministrarle información del asunto.

No hay comentarios, señoría.