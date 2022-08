Los sondeos auguran la derrota de Narciso

Aún nos queda la esperanza. Todas las encuestas, incluida la de Tezanos -la voz de su amo-, vaticinan que el ególatra se la va a pegar contra las urnas. Pero como Narciso sigue muy enamorado de sí mismo, cree que eso es imposible e impone su proceder antisocial, sin modificar sus perversos códigos, ni rellenar su vana personalidad. El iluso está seguro de que cualquier otro que no sea él (¡tras esquilmar y enfurecer a la ciudadanía, desacreditar al Rey y exprimir a España entera!) pueda gobernar nuestra nación. Lo que hace falta es que los sondeos den en la diana y que este zumbado, con su tropa de ministros fulleros y ministras marxistas, hoy ya capitalistas, desaparezca(n) del mapa político para siempre.

Pues bien, Narciso, pretendiendo atenuar su tragedia en las elecciones, se ha puesto a tejer soluciones sombrías y no se le ha ocurrido otra cosa (su cerebro de ganso no da para más) que activar el efecto llamada a los inmigrantes ilegales. Como éramos pocos, parió Narciso, valga la metáfora, y va a dar la bienvenida a 1,3 millones de personas -que acudirán a la llamada en pateras forjadas por mafias de Argel- a las que el farsante promete regularizar con papeles, que valen tanto como sus promesas. ¿Fraude electoral? No, triquiñuelas de Narciso, que votos son votos, vengan de donde vengan y los migrados cumplen su sueño. Aunque entre ellos haya yihadistas camuflados o meros delincuentes recién salidos de cárceles africanas. Mientras voten a Narciso, ¡qué carajo importa!

Así se asegura un millón de votos largos con vistas a unas elecciones que, desde hace meses, huelen a pucherazo. Narciso, que vive de plagiar todo, está copiando al pie de la letra la regularización de extranjeros de 2005 de ZP, que concluyó con el blanqueo masivo de inmigrantes ilegales. Con tal de no perder el poder, para poder seguir machacándonos con tributos demenciales, estos ineptos líderes, por si fuera poco, nos premian con la ruina que dejan.

Abróchense los cinturones. Deuda pública: ¡1.475 billones! Y la inflación desbocada, siendo la más alta de la Unión Europea. Cientos de chiringuitos feminazis, catanazis, españofóbicos, etc., etc. Anteproyecto de Ley de Memoria Democrática, que debería ser de Amnesia Democrática. Son insaciables y fatídicos y merecen ser derrotados de manera aplastante en las urnas. Y que les den y que les guste, como reza la maldición gitana. El glorioso día en que nadie oiga las mentiras de Narciso, poniendo voz de monja de clausura, sabrán que España ha puesto un pie en el futuro y, por fin, empieza a recuperarse.

Balzac, refiriéndose a los narcisistas, dijo: “Hay que dejar la vanidad a los que no tienen otra cosa que exhibir”. También Ellakuría, en El Mundo, lo retrata con enorme talento: “Para Sánchez, la desoladora verdad es tóxica porque la percibe como una amenaza a su persona”. Esperemos que Narciso se estrelle en las urnas.