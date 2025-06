Sánchez y Zapatero como berzas en el cesto

Si hay dos sujetos despreciables que ejemplifiquen la parasitación y el abuso de la superioridad moral de la izquierda, esos son Sánchez y Zapatero. Theodore Dalrymple, médico e intelectual, dijo una vez: «Debemos recordar que existen pocos placeres que superen a la promoción del entusiasmo moral propio a expensas de los demás». Exacto. Pero aún es más refinado explotar el narcisismo de la izquierda y la benevolencia y credulidad de la derecha para hacerse con el poder y sacar réditos de cualquier tipo. Económicos, mayormente. Y lo que estamos viendo estos días pasará a los peores anales de la Historia.

Este lunes pasado, nuestro inmerecido presidente nos tuvo atentos a su aparición en la rueda de prensa que había prometido para dar explicaciones sobre lo que ya estaba fundamentalmente explicado: que su gobierno está hasta las cejas de corrupción, de una manera que no tiene parangón desde Alarico y sus visigodos. Naturalmente, después de otros numeritos, como el de los 5 días de reflexión con los que nos tomó el pelo en la primavera de hace un año, «este no se va» era el pensamiento más generalizado. En fin, cuando se dignó a comparecer, mucho más allá de las cuatro de la tarde, lo hizo con el relato que todos preveíamos: que, antes, la corrupción era la normalidad, que siempre había habido corruptos, que gracias a su gobierno se había avanzado y que dieron «un paso al frente en el año 2018 para acabar con la corrupción sistémica que el PP había sembrado». Que no iba a dejar el país en manos de Feijóo ni de Abascal, que las elecciones son cada 4 años y que «ha sido así y así seguirá siendo». Y que se iba a reunir con todos los grupos parlamentarios «para estudiar sus propuestas y estudiar medidas posibles». Vamos, que el guion lo podríamos haber escrito nosotros coma por coma y hubiéramos acertado en todo. Nos lo ponen en un examen de selectividad y entramos masivamente en Ingeniería Aeronáutica.

Pero no todo es miseria en la casa del pobre, y la vez que asistimos a este esperpento, sabemos por la prensa que el comisionista Víctor de Aldama quizá nos tenga guardada alguna sorpresita. Se dice que tiene a buen recaudo unos sobres con información explosiva vinculada directamente con el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Fuentes cercanas a Aldama, el llamado tan gráficamente «nexo corruptor», aseguran que hay en los mismos pruebas irrefutables de pagos millonarios de la petrolera pública venezolana PDVSA a él, el más liante, ladino y falso de todos los ex líderes socialistas. Y que serían la clave para destapar una red de corrupción que conectaría a altos funcionarios del gobierno español con actores internacionales. Porque, aunque nos distraigan con aspavientos sobre prostitutas, mascarillas y mordidillas de aquí y de allá, el asunto importante es el del fraude del IVA en la venta de combustible. La UCO investiga una trama para esquivar las sanciones que Estados Unidos y la Unión Europea imponen, desde 2018, al régimen de Nicolás Maduro en el petróleo. Combustible que vendría a España a través de la República Dominicana. Sí, la famosa República Dominicana con la que hemos tenido estos últimos años un tráfico importante de vuelo de Falcons y otras aves de metal.

Igual tendríamos dos en uno. Soy una persona pacífica y no quiero dejarme llevar por imágenes de guillotinas dobles en plena Revolución francesa mientras tricoto una bufanda. Pero he visto «O que arde» del director Oliver Laxe. El guion no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero me quedé colgada de la destreza de la madre del protagonista cortando berzas como cabezas. No soy una resentida, aunque como catalana constitucionalista he sufrido con estos dos tipos lo que no está escrito. No es mi culpa que no pueda dejar de soñar con esa cesta. En plan sueño, solamente, que conste.