«El que puede hacer, que haga» de Évole

Los socialistas usan a menudo la expresión de José María Aznar «el que pueda hacer, que haga», pero los que la aplican a fondo son los voceros del sanchismo. Quienes tengan la desgracia de leer la «columna» de Jordi Évole en La Vanguardia se encontraron el pasado sábado con esta excrecencia en forma de opinión periodística: «Yo la sentencia [del Supremo] se la encargaría a ChatGPT, dándole las siguientes indicaciones: ChatGPT, escríbeme la sentencia de lo del fiscal como si la redactase Díaz Ayuso. Y se acabó». Esto es «el que puede hacer, que haga» en estado puro. Es el lema del sanchismo: un «a por ellos» constante, una cacería contra el poder judicial para someter a los jueces a su yugo. Y con legiones de periodistas a sueldo dispuestos a repetir una y otra vez los argumentarios elaborados en Moncloa. Como dice un refrán catalán: Qui té el cul llogat no seu quan vol (quien tiene sus posaderas alquiladas no se sienta cuando quiere). Basta con ver La 1 o el resto de medios de la «sanchosfera» para comprobar la sapiencia de nuestro refranero.

Es terrible que la inmensa mayoría de los voceros del sanchismo que llevan días acusando de lawfare, prevaricación y todo tipo de delitos a los jueces del Supremo sean los mismos que han justificado atropellos como el nombramiento de Cándido Gómez-Pumpido o del exministro Juan Carlos Campo como miembros del Tribunal Constitucional. O el de la exministra Dolores Delgado como fiscal general del Estado. O la toma del Tribunal de Cuentas por el PSOE para aliviar los males de los golpistas del 1 de octubre. O todo lo relacionado con la amnistía, cuando se pasó de «jamás la daremos, es inconstitucional» a vender que era «necesaria» para la «reconciliación». Un Gobierno que lleva años retorciendo la legalidad y que ha declarado la guerra a los jueces para controlar todos los resortes del poder ahora juega a «escandalizarse» y sigue la misma táctica que sus socios: los exetarras que acusaban a los magistrados de «persecución política» o los golpistas separatistas catalanes que gritaban «lawfare» después de ser juzgados por intentar reventar nuestra Constitución y condenar a millones de catalanes a ser extranjeros en su país.

El «el que puede hacer, que haga» sanchista lo hemos visto en redes sociales, en los medios, en los bares a los que van militantes socialistas o en los centros cívicos en los que hay actos sociales. Hasta muchos de los socialistas que —por lo bajini— criticaron la ley de amnistía han cerrado filas con Sánchez acusando al Supremo de lawfare. La tribu es la tribu, e incluso aquellos que ya no aspiran a prebendas no quieren quedarse sin agenda social con los que irse de cena. Ya no hay esperanza ninguna, por si algún biempensante cree que los «antisanchistas» del PSOE o del PSC pueden colaborar en intentar que el Gobierno no reviente nuestra sociedad. Tienen claro que les sobra media España, y los primeros a someter son aquellos jueces que se resisten a sus ansias totalitarias.

Me divierte escuchar a los «progresistas» o a nuestros muchos y variados separatismos cómo acusan a la «derecha extrema» y a la «extrema derecha» —para usar su lenguaje— de aplicar un «a por ellos» perpetuo. Cuando la cacería política más salvaje que hemos visto en el último medio siglo se la aplican a diario a Isabel Díaz Ayuso. Que Sánchez se queje de «persecución» de su entorno familiar es de un cinismo increíble cuando la maquinaria sanchista del fango lleva años lanzando toneladas de lodo sobre la presidenta madrileña y los suyos. Así es el PSOE. Así es su líder. Y, lo que es peor, así son muchos de sus dirigentes y militantes, que son los que alimentan esta maquinaria del rencor.