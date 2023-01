La revelación por este diario del video en el que la señora Rodríguez Pam se cachondea con sus conmilitonas podemitas de los efectos de su ley y de las excarcelaciones de condenados por agresión sexual, de paso también de los trans, ha provocado una de las oleadas de indignación más subidas de tono (todo a la par) que se recuerdan en los últimos tiempos.

Hasta el momento de cerrar este post, la señora Pam, casi más engreída y pagada de sí misma que su ignorancia e ineptitud manifiesta, no ha presentado su dimisión y lo que aún es más grave, su jefa la ministra no la ha mandado a la cola del paro.

Recuerdo haber escuchado a su jefe de filas, Pablo Iglesias, cuando aspiraba a ser lo que hoy es, decir que ellos dimitirían en el primer minuto donde se hubiera metido la pata o la mano. En realidad, nos prometió tantas cosas que, al final, todo ha quedado en mero argumento para encaramarse al poder y atrincherarse en él.

Malversar, por lo tanto, corrupción es también sentarse en una poltrona con indignidad manifiesta. Es el caso de la señora Pam, Pum, Pam. La cosa tiene su aquel porque sus coaligados gubernamentales han pedido que abandone el coche oficial y el sillón. ¿Les ha entrado un ataque de dignidad? No. Tan sencillo como que con procederes Pum style acabarán abandonándoles hasta los conserjes de sus círculos morados y el impacto electoral puede ser de aurora boreal. No han aprendido nada de su coleguilla el funerario Garzón, que cada vez que abre la boca sube la carne. No escarmientan. ¿Se imagina lo que diría la señora Pam y la muchachada de la izquierdona si el vídeo en cuestión, cachondeándose de las víctimas, tuviera como protagonista a una mujer del PP, Vox o Ciudadanos?

Antes en la escuela y en la universidad enseñaban algo elemental: a la política y a la presentación pública tienen que llegar los mejores. El problema es que ahora estos son los que imparten clases en las aulas magnas. ¡Vivir para contar!