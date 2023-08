Otro recién ascendido

No mintió Javier Aguirre la pasada semana al asegurar que jugaría Sergi Darder, lo que no dijo es que no lo haría inicialmente. No obstante a partir de ahora tendremos que poner en solfa cada una de sus respuestas a las preguntas tópicas y sin réplica de las ruedas de prensa previas y posteriores a cada encuentro.

Se lleva a Granada a 23 jugadores a los que vamos a dejar solo a 20, descartados Pere Joan, tercer portero, Quintanilla y Dani Luna. Se queda fuera Raillo, -no hay noticias de un fichaje de reemplazo, pero sí de el de un nuevo accionista estrella del baloncesto- y Grenier, el único futbolista de la plantilla denostado por el técnico ya que Antonio Sánchez se encuentra entre los convocados pese a la inicial intención de prescindir de sus servicios.

Duelo entre dos equipos que han empezado mal. Los andaluces repiten ante su afición después de haber encajado cinco goles en dos partidos. Una motivación extra que explotará Paco López, un buen preparador, para espolear a una plantilla de presupuesto limitado y contados refuerzos respecto a la que consiguió su retorno a primera división : Gumbau, un medio técnico y poderoso procedente del Elche, donde compartió línea con el hoy mallorquinista Mascarell, y Vallejo, el central que ha sido eterna promesa del Real Madrid.

Cuenta con la baja de Antonio Puertas por sanción, ídolo del público nazarí, pero hay pólvora en las botas del albanés Uzuni, peligroso en el área y Weissman, el israelí que jugó hace dos temporadas en el Real Valladolid.

La gran incógnita se dibuja sobre el tejado visitante. ¿Dóndo y cómo jugará Darder?, ¿tres centrales o dos?, ¿algún cambio en loa laterales?, ¿Muriqi y Larin juntos o solo uno? Hoy se verá.

Arbitra el extremeño, nacido en Bruselas, Hernández Maeso, un buen colegiado que hace tiempo apuntaba al ascenso. Será su segundo partido en la categoría. Debutó en el Real Sociedad-Girona (1-1). Tiene 35 años y se pasó tres en Segunda para que subieran a otros colegas bastante peores. Los insondables misterios, o no tanto, del Comité Técnico de Arbitros. ¡Suerte!