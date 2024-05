Milei se cachondea de Sánchez

Buena ocasión para que dimitan en bloque Albares, Armengol, Marlaska, Puente y Yolanda por inútiles, y que Begoña y su cónyuge psicópata empiecen a hacer el equipaje y se piren de La Moncloa en una carroza de alquiler tirada por burros. Podrían acompañarlos Chiqui Montero y Patxi, otros dos que rebuznan cada vez que abren la tapa. ¡Menuda ha liado el Gobierno progresista al insultar a Milei sin venir a cuento! Han despertado a un gigante dormido -en este caso a un león-, igual que hicieron los japos con los yankees al bombardear Pearl Harbor en 1941. Y donde las dan, las toman. Que se prepare el lindo Narciso y su equipo de difamadores porque Milei no va a parar de rugir.

«Sánchez, compadre, la cosa está que arde», le soltó en el Luna Park bonaerense en un concierto de rock para presentar su libro mientras el público coreaba: «Sánchez, compadre, ¡la concha de tu madre!», y él, antes de sofocar a la masa enardecida, la excitó más: «¡Pedro, tu mujer es una corrupta y vos también!». El presidente del Gobierno inició la tanda de agravios contra el gaucho sin calibrar que su cargo tiene menos categoría que el de Milei, que es el jefe del Estado de la nación Argentina, equiparable al del Rey Felipe VI. Sánchez hizo el ridículo como siempre y se pasó de la raya. Ahora debe tragarse las mofas sin rechistar.

El ex presidente del Gobierno Felipe González analizó la actualidad política en El Hormiguero donde se ha despachado con saña contra los que están hundiendo su adorado PSOE. Se mostró especialmente crítico con Zapatero, quien ayuda (?) estos días a Sánchez, pero cuyo método no ha dado resultado ni en Galicia ni en el País Vasco. Ha hecho un gran esfuerzo en las gallegas y eso les ha conducido a que gane el BNG y nos hayamos quedado a una distancia sideral de ser alternativa, afirmó irónicamente dando a entender que ZP es gafe. ¿No será que no vamos a ganar nunca más por mayoría? El partido lo reconstruí yo y conseguí la primera mayoría absoluta en 140 años.

González también se mostró crítico con la guerra que ha iniciado Sánchez contra la prensa hostil y recuerda que él también recibió innumerables ataques tanto de los periódicos como de la oposición. Aún retumba en su cabeza ese: «¡Váyase, señor González!». Condena a Sánchez por su soberbia y lamenta la estrategia que desplegó tras publicar su cínica carta a la ciudadanía. Si tenía que pensar, que pensase, pero no hacía falta ir de víctima y hacerlo público.

Nadie se cree que haya crisis con Argentina y todos vemos innecesaria la retirada de nuestro embajador en Buenos Aires. El ególatra Sánchez intentará separar a países fraternos con tal de tener la razón. Pero Milei, por mucho que se haga el loco, no lo permitirá.