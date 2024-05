El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha vuelto a poner en marcha la máquina del fango socialista. Tras acusar de drogadicto al presidente de Argentina, Javier Milei, ahora tacha de alcohólico a un «asesor del PP», por tomar «ocho gintonics diarios». El ex alcalde de Valladolid aludía, si bien no se ha referido a ellos con su nombre, a Miguel Ángel Rodríguez, mano derecha de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Sobre la líder del PP de Madrid ha insinuado que está loca al decir que él tenía «una clara candidata» al premio Macedonia, que ha tildado como «una locura de frutas».

El ex alcalde de Valladolid se ha expresado en un vídeo grabado para la XLIX edición de los Premios Naranja y Limón de la Peña Periodística Primera Plana. Puente ha recibido el premio Limón Especial a las relaciones «más complicadas» con la prensa.

Este lunes se celebró en Madrid la gala de estos satíricos premios en los que se valora a las personas que tienen mejor y peor relación con la prensa. «Me hubiera gustado recibir en persona recibir este inmerecido premio Limón, pero compromisos de agenda me impiden estar en esta gala», reconocía en un vídeo que se ha proyectado durante la ceremonia y que el ministro de Transportes compartió en su cuenta de X, antes Twitter.

«Sinceramente, no entiendo que algunas personas que les gusta la fruta le hayan cogido tanta manía al limón», ha puntualizado, para añadir que conoce «a algún asesor de hecho que también sufre con los limones, aunque no por ello deja de añadirlos a sus ocho gintonics diarios».

«En cualquier caso, cuando los periodistas de primera plana se decidan a instaurar el premio Macedonia, que como todo el mundo sabe, es una locura de frutas, espero que me consulten porque yo tengo una clara candidata», ha dicho en alusión a Díaz Ayuso. La líder del PP de Madrid popularizó el eslogan me gusta la fruta, tras llamar «hijo de puta» al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su debate de investidura en el Congreso de los Diputados.

En anteriores ocasiones, la presidenta de la Comunidad recibió ataques por parte del PSOE refiriéndose a ella como IDA, por las siglas de su nombre. Sin embargo, la propia Ayuso denunció que se trataba de un ataque para presentarla como «una persona desquiciada».

«Le puedo asegurar que ocupará un lugar preferente en la vitrina que reservo a los galardones que recibo y que por fin voy a poder inaugurar», añadió el que fuera primer edil de la ciudad más poblada de Castilla y León.

De forma burlesca, Puente ha alabado este cítrico diciendo que «puede que sea algo ácido, pero que tiene más propiedades que el ibuprofeno». «Entre otras, ayuda a eliminar los desechos del cuerpo y nos protege de infecciones», ha detallado el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible.

Puente ha construido una metáfora con las propiedades del limón, relacionándolas con los supuestos provechos que podría tener «para el organismo de la democracia»: «Combatir los virus es muy importante». «Ya se sabe, si escuece es que cura», se vanagloriaba el dirigente socialista, aludiendo a las polémicas en las que suele caer el propio ministro.

«Para nuestras abuelas, el limón tenía propiedades pedagógicas, en mis tiempos cuando un niño decía palabrotas bastaba con amenazarle con que le frotarían la lengua con limón para que empezara a hablar como un catedrático de literatura, yo con Twitter que es el limón de nuestros tiempos no he conseguido tanto. Por eso, les decía que este premio es inmerecido», ha añadido el ministro. «Eso sí, les prometo esforzarme más en el futuro a ver si el año que viene me gano el premio naranja», ha concluido Puente.