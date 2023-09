Metoca y el manual de Montero para soltar violadores

Abríamos las noticias con la rebaja de la pena de uno de los componentes de La Manada gracias a la ley del sí es sí. Como ha dicho Ayuso muy claro, «esto empezó por La Manada y ahora resulta que esos mismos son los beneficiados», nos preguntamos si habrá manifestaciones. Creemos que no.

No teníamos bastante con más de un centenar de violadores en la calle y con penas rebajadas a más de 1.000 que ahora debemos observar el escándalo que era crónica de una muerte anunciada. El PP lo dijo, lo repitió, informó, los letrados, magistrados, todos lo dijeron y hoy vemos cómo se cumple lo predecible.

Pero, por si fuera poco, ahora también disponemos de una aplicación que nos permitirá repartir las tareas del hogar, porque sí, han decidido meterse aún más en nuestras vidas y nuestras casas. El comunismo llamando a la puerta.

¿Lo peor del asunto? El precio, la friolera cantidad de 211.000 euros una aplicación, vamos, un pisito. Pero ya estamos acostumbrados, muy a mi pesar, a los disparates variados de este ministerio que de poco nos ha servido. Bueno sí, sirvió para intentar crear un odio entre mujeres y hombres, para tener los peores datos de agresiones sexuales, para tener más muertes que nunca por violencia contra la mujer y para pasar del país nº 5 donde era más seguro nacer mujer (en la época de Rajoy) al nº 14 con los llamados progresistas, ironías de la vida. No olvidemos tampoco que tenemos una presidenta del Congreso que ocultó abusos a menores, vamos, muy feministe todo.

Observando la situación, España ha retrocedido varios pasos en lo que a igualdad entre hombres y mujeres se refiere. El desempleo femenino se encuentra disparado, la ministra de las «cosas chulísimas» ha decidido eliminar gran parte de la bonificación a las empresas por el permiso de maternidad y todavía se preguntarán que por qué no contratan a mujeres. Puede preguntarle a Puigdemont.

Nos encontramos en una situación crítica donde ya no se puede hablar, opinar o disentir sobre el orden social que ha decidido fijar el supuesto progresismo de nuestro país y me temo que estamos todos un poco cansados de semejante situación. El 26 de septiembre nos jugamos España, sólo deseo que los 4 escaños que nos faltan para poder sacar a nuestro país de este lastre tengan el valor suficiente para no dejarse pisar por la amnistía.

Mientras tanto, hoy #metoca cocinar, ordenar, limpiar y todas esas cosas que hacemos todos, aunque haya unas pocas, o poques, que se empeñen en pensar que no lo hacemos con igualdad. A saber, en sus casas, mientras tanto en las nuestras, igual-dá, porque seguiremos repartiendo como siempre se ha hecho. Eso sí, siendo conscientes, que si hoy La Manada sale antes de la cárcel ha sido gracias, única y exclusivamente a Irene Montero y Sánchez (el progresismo, lo llamaban).

Elisa Vigil es portavoz adjunta del GPP en la Asamblea de Madrid