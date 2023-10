La mayor vileza es que Sánchez diga que esta foto es «por el interés de España»

La foto del número 3 del PSOE, Santos Cerdán -el enviado de Pedro Sánchez-, con Carles Puigdemont es el retrato más cabal y descarnado de la actual situación política que atraviesa España. Es la imagen de la claudicación, la prueba del nueve de la traición y el culmen de la indecencia de un presidente del Gobierno en funciones que ha decidido unir su destino político al de quienes hace seis años subvirtieron el orden constitucional. Cabría decir, pues, que la fotografía es la apoteosis de la vileza, aunque, bien mirado, el grado de ignominia no ha alcanzado todavía su máximo umbral. De un presidente que afirma que esta foto es «por el interés de España» cabe esperar cualquier cosa. Habrá más, sin duda, y la degradación del Estado continuará, porque al frente del Ejecutivo seguirá, muy probablemente, un personaje como Pedro Sánchez, de cuya felonía hay un ramillete de pruebas fehacientes. Resulta inaudito que quien está llamado, en virtud de su cargo, a defender los intereses de Estado se haya conjurado para propinarle al Estado un golpe en toda la línea de flotación institucional.

El problema, pues, no se reduce al hecho de que Sánchez sea investido con los votos de los separatistas catalanes, por mucho que el pago sea a costa de romper la igualdad de todos los españoles. Eso, siendo grave, no es lo peor, sino el hecho de que toda la acción del Gobierno esté condicionada a partir de ahora a las exigencias de quienes no han ocultado nunca que su compromiso con la España constitucional es ninguno. Estremece pensar que el destino de España está en manos de un presidente capaz de entregar el Estado a cambio de su permanencia en el Gobierno, porque de ahí al totalitarismo hay una línea endeble. Y esa es la gran amenaza que se cierne sobre España: no es Carles Puigdemont, es Pedro Sánchez. Es decir, el mayor riesgo para la democracia española está en la Moncloa. Porque su mayor enemigo preside -y posiblemente seguirá presidiendo- el Consejo de Ministros.