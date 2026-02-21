Lo que ganan los reyes y familia

Al no haber Presupuestos Generales este año ni los anteriores y, posiblemente, ni en los posteriores, el Rey Felipe, en una polémica decisión más propia de un soberano absolutista (casi todos los reyes lo son), ha decidido subirse el sueldo y los de toda su familia. ¡Toma ya! Y lo ha hecho conforme a lo que se decidió para los funcionarios públicos en 2026. Y el Rey es el primer funcionario del Estado español. Ha sido la propia Zarzuela quien ha hecho público no sólo el presupuesto para este año, que se mantiene en 8.431.150 euros, el mismo durante cuatro años, sino lo que recibirán tanto Felipe VI, 290.000 euros, como su familia: Letizia, su esposa, 160.000 y su madre, la reina Sofía, 131.000, lo que hace un total de 581.000 euros lo que percibirá la familia.

Sorprende que sus hijas sigan sin percibir asignación alguna, aunque Leonor es princesa de Asturias desde el 19 de junio de 2014, tras la proclamación de su padre como rey y haya superado ya la mayoría de edad. El pasado 31 de octubre, Leonor cumplió los 20 y Sofía, segunda en la línea de sucesión con el título de infanta, 19, el 29 de abril, con el perfil más comprometido y animalista, acudiendo con frecuencia a la Fundación ONCE para acompañar a los cachorros que se convertirán en perros guía.

Los dineros de los reyes europeos

Cierto es que el dinero, como sustantivo no contable, se usa normalmente sólo en singular, puede usarse también en plural con fines expresivos y coloquiales para enfatizar una gran cantidad o diferentes partidas de dinero, como el que nos ocupa, para referirnos a lo que cobran todos y cada uno de los reyes europeos.

Aunque para muchos ciudadanos lo que reciben Felipe y Letizia puede parecerles excesivo, si nos tomamos la molestia de compararlos con el resto de los reyes europeos, veremos que el de los españoles es el más austero, el que menos.

En el Viejo Continente existen 10 países cuyo sistema de gobierno es la monarquía. Estos son: Bélgica, Países Bajos, Dinamarca, Liechtenstein, Suecia, Noruega, Inglaterra, Mónaco, Luxemburgo y España.

Según Álvaro Merino, contestar a la pregunta de cuál es el sueldo de los reyes europeos no ha sido posible hasta hace unos pocos años, cuando la crisis económica, los recortes y la austeridad provocaron que las casas reales hicieran un ejercicio de transparencia publicando, por primera vez, algunos detalles de sus cuentas. A pesar de ello, incluso hoy día, es complicado conocer con exactitud las asignaciones personales de todas las coronas europeas. Aunque basándonos en lo que publica Forbes, ofrecemos a continuación los siguientes datos:

El Principado de Liechtenstein

El príncipe soberano de Liechtenstein, Juan Adan II, no percibe un solo euro del erario público (prácticamente, todo es suyo).

La casa real del Reino Unido

Aunque se desconoce cómo reparte la familia real británica su asignación, sí sabemos que los contribuyentes aportan 102 millones de euros. Además, tanto el rey Carlos III como el príncipe de Gales reciben alrededor de 45 millones de euros anuales por los ducados de su propiedad.

El rey de los belgas

Recibe una asignación personal de 11,5 millones de euros, aunque con esa cantidad debe pagar los salarios de sus empleados, el mantenimiento del Palacio Real y otros gastos. No se conoce la cantidad exacta que va al bolsillo del soberano.

El Principado de Mónaco

Recibió 48 millones de euros. De esa cantidad, 13 millones van directamente al príncipe soberano Alberto, mientras que el resto cubre los gastos del personal y mantenimiento del palacio.

La casa real de los Países Bajos

Recibió 44,4 millones de euros, de los cuales 5,9 millones son para el rey Guillermo Alejandro, su esposa Máxima y sus tres hijas, Catharina-Amalia, Alexia y Ariane.

La casa real de Noruega

A diferencia de la española, no tiene cuentas muy transparentes. Según la información de Forbes, recibió 43 millones de euros (483,9 millones de coronas noruegas). De ellos, 1,4 millones de euros para el rey Harald y su esposa la reina Sonia y para su hijo el príncipe heredero Haakon 1,1 millones de euros y para la hermana del rey, la princesa Astrid, 90.000 euros.

El gran ducado de Luxemburgo

Recibe 17,5 millones de euros, de los que 480.000 euros son destinados para que el gran duque soberano Guillermo y su esposa la gran duquesa Estefanía paguen sus funciones representativas. No está muy claro si los anteriores grandes duques, Enrique y María Teresa, perciben una cantidad del Estado.

La casa real de Dinamarca

El sueldo anual de Federico de Dinamarca, que accedió al trono en 2024 tras la abdicación de su madre, la reina Margarita II, recibió 89,3 millones de coronas danesas (12 millones de euros). Esta suma cubre los gastos de la monarquía, incluidos los palacios reales. De esa cantidad, 1,3 son para el salario de la princesa Benedikta, hermana menor de la anterior reina. La principal fuente de ingresos de la monarquía danesa proviene de la cantidad que le otorga el Parlamento dentro de los presupuestos generales del Estado. La familia real está compuesta por el rey Frederick, su esposa Mary y sus cuatro hijos, así como la reina madre Margarita y su otro hijo, Joaquín.

La casa real de Suecia

La asignación pública de la familia real sueca ha sido este año de 13 millones de euros. De dicha cantidad, 1,5 millones de euros fueron ingresados en la cuenta de Carlos de Suecia y cerca de 400.000 en la de la princesa Victoria.

