Leftist Matrix Reloaded

Ione Belarra, Podemos, izquierda

La ciencia política nos dice que los partidos y organizaciones políticas deberían servir para canalizar y hacer más efectiva la participación o la influencia de los ciudadanos en la gestión y administración de la sociedad. Y en esa lógica, esos partidos y organizaciones deberían enfrentar y solucionar los problemas de la sociedad y de los ciudadanos. Pero es que ni una ni otra. A pesar del espejismo del 15M, en España no existe una gran masa social a la izquierda de la izquierda (vamos, en la extrema izquierda), y el número de potenciales adeptos, y aún más de votantes, mengua de forma considerable a poco que se radicaliza la oferta ideológica. Y la agenda de la izquierda nunca ha permitido enfrentarse con eficacia a los principales problemas que afectan o preocupan a los españoles: mensajes populistas en los planteamientos sociales y políticos; recetas trasnochadas en lo económico; y posicionamientos equivocados, y muchas veces desleales y entreguistas, ante peligros y amenazas tan graves como el terrorismo, el reto independentista o el alineamiento en la política internacional.

Como estábamos en tiempo de Carnaval, se han pasado una semana dando la murga con reuniones, juntas, alianzas, reencuentros y refundaciones, que les han servido para concluir que se tienen que reunir, juntar, aliar, reencontrar y refundar. Es imposible resistirse a la transcripción literal de alguno de los mensajes que se han lanzado en la sala Galileo (Rufián), en Valladolid (las podemitas Belarra y Montero) o en el Bellas Artes (Sumar-MM-IU- Comunes…+): Se ha acabado la melancolía en la izquierda, La gente quiere izquierda, Nuestra tarea es que nadie se sienta huérfano, Venimos aquí para ser la izquierda, Izquierda feminista, antirracista, ecologista y antifascista. En fin, después de eso nada; bueno, eso también es nada. Ahora bien, en una cosa coinciden todos: en ese antifascismo intransigente, intolerante y sectario que resulta depuradamente fascista.

Y la irrupción de Rufián sólo ha añadido la referencia expresa al derecho de autodeterminación y lo de la dignificación de las condiciones de vida (la suya desde luego aparenta ser más digna ahora que cuando llegó a Madrid con la impresora y las camisetas dirty-graffiti). De lo demás que se debería incluir en algo parecido a un proyecto o a un programa político, o bien no sabe no contesta, o repite machaconamente el continente eludiendo hábilmente el contenido: programa, programa, programa o vivienda, vivienda, vivienda. Y es que, por ahora, las cabezas cuadradas de Moncloa sólo le han preparado la calculadora electoral y, como le pasaba en el chiste de Forges a aquel técnico estadístico de la UCD, han concluido que para detener la marabunta de Vox hay que votar a ERC en el Pallars, a Bildu en Durango o a Compromís en Onteniente.

Respecto a cómo hay que abordar los problemas reales de España y de los españoles a ninguno se le ha oído mucho, por no decir nada. Y es que pudiendo estar a la altura de su gurú Chomsky y hablar de cosas interesantísimas como el anarcosindicalismo o el socialismo libertario (o del ambiente histérico respecto a los abusos sexuales que le escribía el anciano filosofo a Epstein), quien va a estar a nimiedades como la vivienda, la inflación, el índice de pobreza, la financiación autonómica, la emigración ilegal, la protección efectiva de las mujeres o la seguridad interior o exterior. Porque tampoco habría estado de más una referencia a la guerra de Putin, que hoy cumple 4 años, para confirmarnos si apoyan su negociación farsa y su única intención de, y da igual el orden, someter y destruir Ucrania.

Pero resulta que la cosa no va de como arreglarán, sí llegan al poder, unos problemas reales que están contribuyendo a generar ellos mismos estando en el poder. La cosa, efectivamente, va de ellos mismos, de cómo van a evadirse esta vez de la realidad de su inconsistencia y recargarse en el matrix del sanchismo. En 2023 fue con las cosas chulísimas que iba a hacer Yolanda Díaz, y ahora quizá sea con el oxímoron de la unión independentista del charnego de Santa Coloma. Al contrario de lo que confiesan, los objetivos y los principios son lo de menos; lo importante son ellos mismos y da igual cuál sea la nomenclatura. Dejarán, como en Amanece, que no es poco, de ser la Guardia Civil para pasar a ser la Secreta; todos menos la ministra Yolanda que, por exigencias de guion y hasta que se acoja en el PSOE, quedará fuera de las fuerzas de la izquierda. No obstante…, ¡un aplauso muy grande para la ministra Yolanda!

Lo último en Opinión

Últimas noticias