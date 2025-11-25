El director de OKDIARIO, Eduardo Inda, carga contra el nombramiento de Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado, a la que ha definido como «una fan de la Ley liberavioladores de Irene Montero». «Sánchez se supera», ha advertido Inda sobre la elección del presidente del Gobierno para sustituir a «un delincuente» como Álvaro García Ortiz al frente de la Fiscalía.

El director de OKDIARIO ha criticado duramente el perfil ideológico de Peramato, recordando su posicionamiento a favor de la polémica ley del sólo sí es sí, que provocó la excarcelación y rebaja de penas de cientos de condenados por delitos sexuales tras su entrada en vigor.

«Una defensora de aquella norma que puso en libertad a violadores va a ser la máxima responsable de la Fiscalía española», ha denunciado Inda, quien considera que este nombramiento confirma el control absoluto de Pedro Sánchez sobre el Ministerio Público.

El director de OKDIARIO ha subrayado la gravedad de que la sucesora de García Ortiz —condenado por revelación de secretos— sea precisamente una fiscal que apoyó públicamente una ley que tuvo que ser reformada de urgencia por sus graves defectos técnicos y sus consecuencias para la seguridad de las víctimas. «Otro auténtico disparate. Si esto es una fiscal progresista, una fiscal que aplaude una ley liberavioladores, que venga Dios o Satanás, porque todo esto es satánico, y lo vea», concluye.