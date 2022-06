Inda: «Iglesias, Montero, ¿por qué llevabais a vuestros hijos a una guardería ilegal?»

El ex vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias y su pareja, la ministra de Igualdad, Irene Montero, han perdido nuevamente en los tribunales frente a OKDIARIO. La Audiencia Provincial de Madrid ha rechazado el recurso por la absolución de Alejandro Entrambasaguas, periodista de este periódico, al que acusaron de un falso delito de acoso del que fue exonerado. «La verdad es que el saldo judicial entre OKDIARIO y vosotros es de 10 a cero», afirma Eduardo Inda mientras le lanza una pregunta en forma de puñal: «Iglesias, Montero, ¿por qué llevabais a vuestros hijos a una guardería ilegal?».

«Lo que quieres, querido Pablo, es asesinarme civilmente con la interposición de querellas falsas. Y la verdad es que no has ganado ni una», recuerda el director de OKDIARIO. «Pero aquí la cuestión es por qué nuestro estupendo periodista de investigación, Alejandro Entrambasaguas, se fue a Galapagar a investigar la guardería en la que dejabais a vuestros hijos para conciliar vuestra vida familiar y personal, algo llamativo teniendo en cuenta que tenéis tres personas de servicio. Se fue a investigarlo porque vuestros hijos iban a una guardería pirata. Eso no está bien en una persona que entonces era vicepresidente de Gobierno», remata Inda.