Inda: «Bolaños, tú no te puedes comportar como un macarra»

El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha protagonizado un bochornoso momento este martes intentando colarse en la tribuna de honor del desfile militar del 2 de Mayo, a pesar de que la Comunidad de Madrid le había dejado claro que no tenía sitio, ya que no había sido invitado. La intentona de Bolaños no tuvo éxito al ser abortada por el equipo de protocolo de Ayuso, que impidió su acceso incluso llegando a forcejear con él. Eduardo Inda tacha la conducta de Bolaños como de «auténtico macarra» y sugiere al ministro que deje de comportarse de forma tan lamentable, manchando un currículum ejemplar con actitudes pendencieras.

«Una de las más elementales normas de educación indica que uno no se presenta ni se autoinvita a un lugar, a una cena, una comida, a un acto, a una fiesta a la cual no ha sido invitado. Es mera urbanidad de primero de educación. Pues bien, tú hoy, querido Félix, has hecho exactamente todo lo contrario. Te has comportado como un auténtico macarra», reflexiona el director de OKDIARIO.

«Y me duele decirlo porque tú normalmente no eres así. Y esto de intentar acceder a la tribuna de autoridades en el desfile del día de la Comunidad y hacerlo forcejeando con malos modos, no es lo que te ha caracterizado ni lo que te caracteriza. No es habitual en ti. Y la verdad es que has dado la impresión de ser el macarra que no eres. Sencillamente lamentable», continúa.

«Y esto es una más de las que os está pasando a la gente sensata y normal del Partido Socialista que por este Nerón que es Pedro Sánchez estáis yendo al abismo y cargándoos vuestra trayectoria sin solución de continuidad. La verdad, no esperaba esto de alguien como tú, que eres un tipo educado y formado, cosa que no puede decir buena de parte del Consejo de Ministros. Tú sabrás lo que haces, pero por Sánchez no cabe todo. Si se quiere suicidar Sánchez políticamente, que lo haga él. Pero no te suicides tú. Y desde luego, lo que habéis conseguido es darle 30, 40 o 50.000 votos más a Ayuso», concluye Inda.