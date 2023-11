Un guion para otros actores

Apunto la idea de que el problema del Mallorca de esta campaña en relación a la pasada quizás no radique en seguir o no con una defensa de cinco, sino en el centro del campo, zona en la que se conjugaron la función de una primera muralla con la velocidad aportada por Kang in Lee en el despliegue, el coreano también ayudaba en defensa a su lateral, Jaume Costa. Fue un 5-4-1 de libro en el que la excesiva distancia creada entre los medios y el único delantero, la cubría la capacidad de Muriqi para retener el balón hasta la llegada de hombres en segunda línea y la rapidez para incorporarse del traspasado al Paris Saint Germain, sin olvidar la capacidad creativa de Galarreta.

Javier Aguirre no ha sabido integrar a los nuevos jugadores. Aunque Samu posiblemente mejora las prestaciones de Baba, Sergi Darder no es útil en una posición tan retrasada como la que ocupaba el hoy centrocampista del Athletic ni se encuentra cómodo tan atrás. No hay quien supla las características del internacional de Corea del Sur, ya que Amath es una nulidad en retroceso, en ayudas defensivas y carece de su rapidez , precisión en las asistencias y capacidad de disparo.

Pablo Ortells, con pésimo criterio, decidió dejar fichas libres para el mes de enero. Se equivocó en su idea de acoplar al kosovar un segundo delantero, Larin, con el que no se entiende y puede que no necesitara y planificó una plantilla más adaptada a un posible 4-2-3-1, poblando más la línea media que el área propia. Fuera por lo que fuera, muy alejada de la filosofía del cuerpo técnico en ejercicio. Un desencuentro que sufre el equipo en el que hay futbolistas forzados a interpretar un rol al que no están acostumbrados. Dicho sea para no señalar nombres propios que, en un deporte colectivo, tiende a parecer injusto.