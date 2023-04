Dragó me contó: «Los comunistas sólo funcionan como una máquina perfectamente engrasada cuando están en la cárcel, porque cuando están en la calle se matan entre ellos». Fue Dragó en estado puro, con sabias y proféticas palabras, quien avisó que Sumar y Unidas Podemos jamás domarían sus envidias, ni impedirían que el Gobierno de… ¿coalición? saltara por los aires hecho añicos. El psicópata Sánchez, el muy vengativo Iglesias y la siempre traicionera Díaz han iniciado una despiadada guerra de egos en extinción y bien pronto aparecerán sus esquelas respectivas.

El socialcomunismo no hizo todo mal, apenas el 99%: hundió la economía, estafó al pueblo, pasó del Rey, desprestigió las instituciones, a las fuerzas del orden y entregó el Estado de derecho al separatismo. Encima se sorprenden que las encuestas no les sean favorables, cuando usan la transparencia, para mentir sin parar. Allá donde asoma el trilero, le abuchean. El 28M, él y sus sucios socios de legislatura van a sufrir una derrota sin precedentes. Tezanos jura que su amo va a arrasar. Pero hace tiempo que el títere no acierta un sondeo. De ahí que el lúcido Narciso Michavila, GAD3, sociólogo solvente, experto en análisis electoral, se mofe de los precocinados del CIS. El ególatra acumula demasiadas promesas incumplidas, más otras deudas y trampas que, sin duda, harán que pierda las elecciones por goleada. El demente se ha ganado a pulso la derrota, mientras el sanchismo agoniza.

La insólita irrupción de Sumar de la malvada Yolanda busca romper al bloque de la izquierda. Ella y su afán de última hora Sánchez sueñan con sacar del Gobierno a las histéricas de Igualdad para demostrarle a Iglesias quién manda. Recuerden que «los comunistas se matan entre ellos cuando no están en la cárcel». El psicópata sufrirá una sangría de votos, pero la tribu de Iglesias saldrá aún más perjudicada, que es de lo que se trata, acabar con Podemos, para siempre. Romeo y Julieta devorarán perdices hasta el 28M, después tendrán que volver a verse las caras con el Che de cómic en el edén rojo de Maduro, algo que el fraudulento Tezanos no ha contemplado en sus predicciones circenses.

Guerras y más guerras y todas perdidas, la del Sáhara, la del agua de Doñana, la del trasvase del Ebro, la de Ferrovial, la de las leyes locas, la del Sí es sí, la de los mutantes, la animalista, incluso la guerra de última que revela Diego Sánchez de la Cruz en Libertad Digital: «Australia también da vía libre al embargo de bienes españoles por los impagos – del inútil de la Moncloa – a las renovables». Inicié mi crónica con un genio de la talla de Fernando Sánchez Dragó y quiero terminarla con otro de la talla de Raúl de Pozo, quien ha envuelto, en su espléndido sentido del humor, el Xmas navideño que le adelanta al farsante: «Los separatistas impedirán gobernar a Pedro Sánchez». ¡Suena igual de bien que un villancico!