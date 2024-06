El Gobierno de Sánchez es un meme

En cada uno de los rincones de la Comunidad de Madrid se respira cultura. Todo el mundo quiere venir a Madrid para crear, desarrollar sus ideas y poner en escena pequeños, medianos y grandes espectáculos que nos hagan disfrutar de momentos inolvidables.

Los números lo demuestran y mejoran cada año. Durante el año 2023, una de cada tres funciones de teatro de toda España se representó en la Comunidad de Madrid, generando en la región la mitad de recaudación de todo nuestro país.

Precisamente, uno de los epicentros de lo que representa la cultura se ve reflejado en los Teatros del Canal.

Durante la próxima temporada, 2024-2025, más de 100 espectáculos procedentes de 19 países volverán a demostrar al mundo que, a través del teatro, la danza, el circo y la música, los espacios culturales de la Comunidad de Madrid están más de moda que nunca.

Por desgracia, frente a este modelo de éxito, tenemos la incultura de un Gobierno de España sin rumbo, sin proyecto y abocado al fracaso.

Cada día, el ministro de Cultura sale con una nueva ocurrencia. Ahora parece que la principal demostración de la cultura son los memes, tal y como nos ha ilustrado el ministro Urtasun.

La verdad es que le entiendo, es normal que para él sea el mejor ejemplo estando rodeado de memes en su día a día en el Gobierno de España.

Por ejemplo, tener una vicepresidenta fija discontinua, discontinua de Sumar, un día me voy y al siguiente me quedo, pero desde luego que es fija con el coche oficial, los escoltas, el sueldo público y el piso que se le pone como ministra pagado por todos los españoles. Eso sí que es un meme que abochorna cada día más a los ciudadanos.

También es un meme que la izquierda ataque nuestras tradiciones y cargue contra nuestra cultura conocida en el mundo entero, la tauromaquia, y luego saque menos votos en las últimas elecciones que el total de asistentes en un año a la mayor plaza de toros del mundo, Las Ventas de Madrid.

La mayor desgracia, y este meme es grave y serio, es que tengamos un presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que se presenta a las elecciones europeas teniendo a un familiar imputado, su amada mujer Begoña Gómez, y se levante después de perderlas en toda España y por cuarta vez, con otro familiar investigado por posibles delitos de corrupción, su propio hermano.

Eso es lo que mejor se le da al Gobierno de España hoy en día, convertir a nuestro país en un meme y en el hazmerreír de la prensa nacional e internacional.

En definitiva, la izquierda debería dejar la cultura en manos de los artistas, escritores, músicos, pintores, intelectuales que, en total libertad como se hace en la Comunidad de Madrid, creen, actúen y nos ofrezcan la mejor programación posible. Que saquen, de una vez, sus manos y su sectarismo de la cultura de todos.

Como decía Federico García Lorca, «de izquierdas» como se lo intentan apropiar de manera ridícula y absurda, «un pueblo que no ayuda y no fomenta su teatro, si no está muerto, está moribundo».

Moribundos están los que pierden elecciones, tienen un gobierno roto, lleno de memes y machacado por la corrupción.

(Nikolay Yordanov es diputado del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid)