A la Fiscalía de la Audiencia Nacional debe de parecerle absolutamente normal que Juan Carlos Monedero tuviera 93 cuentas corrientes entre 2011 y 2018, periodo investigado por la UDEF dentro de la causa en la que se investiga a Podemos por financiación ilegal tras las revelaciones del ex jefe de la Inteligencia y Contrainteligencia chavista Hugo El Pollo Carvajal. La Policía solicitó al instructor un mandamiento judicial dirigido a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) para que facilitara los datos sobre él y Carolina Bescansa, que abrió otras 145 cuentas corrientes. El Ministerio Público se ha propuesto exonerar a toda costa al ideólogo de Podemos Juan Carlos Monedero de la imputación de un delito de blanqueo de capitales y no considera relevante que tuviera casi un centenar de cuentas. Como hemos informado, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón investiga una red mediante la cual Podemos se ha financiado presuntamente con fondos chavistas. En concreto, el magistrado investiga movimientos entre la empresa de Monedero -Caja de Resistencia Motiva 2 Producciones SL- con la mercantil VIU Europa, del venezolano Ernesto Velasco, y el Banco del Alba.

Llama ciertamente la atención que la Fiscalía pretenda cerrar el caso en falso al considerar que carece de trascendencia el hecho de que entre Juan Carlos Monedero y Carolina Bescansa tuvieran casi 250 cuentas bancarias. La pregunta es obvia: ¿Ese número de cuentas, absolutamente desproporcionado, no es indiciario de un delito de blanqueo? En circunstancias normales, si la Fiscalía no dependiera del Gobierno -como aseguró sin titubear Pedro Sánchez-, lo lógico sería sería seguir tirando del hilo, porque casi 250 cuentas corrientes no se abren si no es para mover el dinero de un lado para otro y lograr el objetivo de que se pierda su rastro. Imaginen ustedes que diría la izquierda y sus terminales mediáticas si dirigentes del PP o de Vox investigados por la Policía fueran descubiertos con centenares de cuentas a su nombre. Pues aquello de verde y con asas.