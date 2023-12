Una falta de respeto al Rey y una ofensa a la democracia argentina

No era difícil de imaginar en alguien que, como Pedro Sánchez, ha hecho del sectarismo ideológico una constante que ningún miembro del Gobierno asistiera a la toma de posesión del nuevo presidente argentino, Javier Milei. Sólo asistirá el Rey al solemne acto que se celebrará en Buenos Aires, al contrario de lo que ocurrió en otras tomas de posesión recientes, como las de los populistas de izquierdas Gabriel Boric (Chile) y Lula da Silva (Brasil), que contó con la presencia de tres y dos ministros, respectivamente. Pedro Sánchez es incapaz de entender lo que es el respeto a la voluntad libremente expresada en las urnas por los argentinos. Podrá no estar de acuerdo con Milei, pero su obligación -y mucho más con una nación con la que nos unen vínculos históricos- es que el Gobierno de España asista al acto. No hacerlo supone, además, una falta de respeto al Rey Felipe VI.

Pedro Sánchez, que aprovechó su discurso de investidura para cargar contra el presidente electo argentino, no se ha dignado siquiera a felicitar ni pública ni privadamente a Milei. Que Sánchez, como toda representación, mande al secretario de Estado para Iberoamérica, Juan Fernández Trigo, supone una afrenta al jefe del Estado, que con su presencia en Buenos Aires cumple con el papel institucional que no cumple el presidente del Gobierno. A la toma de posesión de Boric, en Chile, y da Silva, en Brasil, el Ejecutivo mandó una representación de alto nivel, lo que significa que para Sánchez las relaciones diplomáticas se establecen por estrictos criterios ideológicos. Que una nación hermana como Argentina sea maltratada por la única razón de que a Sánchez no le gusta lo que han decidido los argentinos es puro sectarismo. Este es el Gobierno que tenemos: demócratas de boquilla que, a las primeras de cambio, impugnan por decreto el resultado de las urnas en Argentina. Que, por cierto, fue abrumador.