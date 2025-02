El sanchista Andueza dice que el País Vasco ya es nación

Ha dicho el líder de los socialistas vascos, Eneko Andueza, que «el reconocimiento del País Vasco como nación es un hecho que evidentemente nos puede unir» (se refiere a unir a los socialistas con PNV y los proetarras de Bildu). Y, por si fuera poco, ha añadido que «bajo nuestro punto de vista ya está reconocido y el Partido Socialista no va a tener ningún problema en darle otra redacción en la que todo el mundo se sienta más reconocido». Y lo justifica con dos argumentos falaces: «El mismo artículo primero del Estatuto de Autonomía lo reconoce como tal y el artículo dos de la Constitución también». «Es una cuestión terminológica. Si eso no va a ser discutido en absoluto por un Tribunal Constitucional, ¿por qué no vamos a hacerlo?», ha preguntado.

Vamos a ver, el artículo primero del Estatuto vasco dice que «Pueblo Vasco o Euskal- Herría, como expresión de su nacionalidad, y para acceder a su autogobierno, se constituye en Comunidad Autónoma dentro del Estado español, de acuerdo con la Constitución». Nada dice de que el País Vasco sea nación, algo que, por otra parte, parte es imposible porque el artículo dos de la Constitución al que alude dice que «la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran.» O sea, Andueza, que eso de que el País Vasco es nación es un cuento chino. Ni en el Estatuto Vasco ni, muchísimo menos, en la Constitución se asegura tal cosa.

Que a Pedro Sánchez la unidad de España le importe una higa y esté dispuesto a pasarse la Constitución por el arco del triunfo es una cosa, pero otra bien distinta es que pueda hacerlo sin ciscarse en la Carta Magna, aunque haya puesto de máxime intérprete de la Constitución a Cándido Conde-Pumpido. Con tal de mantenerse en el poder, lo que haga falta. Será por naciones. Ha dicho Andueza que la sociedad vasca «se identifica en estos momentos muchísimo más con la España de Pedro Sánchez que con el proyecto independentista que ponen algunos encima de la mesa», pero el problema está en que Pedro Sánchez gobierna gracias a los que le exigen a Sánchez dar el visto bueno a su proyecto independentista. Te has lucido, Andueza.