Con sus declaraciones a OKDIARIO Ábalos está demoliendo el sanchismo

Las declaraciones de José Luis Ábalos a OKDIARIO han puesto en un brete no sólo al presidente del Gobierno, de quien dijo que le desveló en septiembre de 2023 que Koldo García estaba siendo investigado, algo gravísimo si tenemos en cuenta que las pesquisas de la Guardia Civil tienen carácter estrictamente confidencial y que un chivatazo como el dado por Pedro Sánchez es un delito de revelación de secretos y/o de encubrimiento. Ábalos no se ha quedado ahí, sino que ha roto la falsa idea de la unidad del Consejo de Ministros. Porque el ex ministro de Transportes ha cargado contra el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, al que mete de lleno en la trama de las mascarillas, y contra María Jesús Montero, de quien dice que «elogiaba a Cerdán para joderme a mí». Y una revelación, otra más: «Hubo ministros que le pidieron a Sánchez que yo volviera al Gobierno en 2023».

Lo único cierto es que la charla de Ábalos con OKDIARIO da para mucho. Sobre todo para afianzar la sospecha de que Pedro Sánchez lo sabía todo y que su estrategia consistió en tapar la existencia de una trama en la que ya no están implicados solamente Cerdán y Ábalos, los todopoderosos secretarios de Organización del partido, sino que alcanza a la línea de flotación del PSOE y a su máximo responsable. Ábalos ha contado a OKDIARIO lo que no ha contado todavía en sede judicial, pero si como parece razonable el magistrado del Supremo le pide ratificar en el Supremo lo que ha desvelado a este periódico -que Sánchez, en septiembre de 2023, le chivó que la Guardia Civil investigaba a Koldo García, detenido cinco meses después-, Sánchez tiene un problema gigantesco. Porque aunque el descomunal escándalo de corrupción ya ha sepultado al PSOE, Ábalos está demoliendo el sanchismo. Que no es lo mismo, exactamente. Y todavía no conocemos ni la mitad de la mitad.