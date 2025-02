El Gobierno manda un aviso sobre tu pensión: la noticia sobre 2025 que te afecta

Los 9,3 millones de españoles que son beneficiarios de una pensión contributiva de jubilación, viudedad, orfandad, incapacidad permanente o en favor de familiares volverán a disfrutar de una subida del 2,8% de las pensiones establecidas para 2025. Tras aprobarse el nuevo decreto ómnibus, se confirma también la revalorización de casi 12 millones de pensiones. Una de ellas es la pensión máxima del sistema de la Seguridad Social sobre la que se ha pronunciado el Gobierno.

Ya es oficial: la subida de las pensiones está confirmada después de que el Congreso votara la pasada semana a favor del nuevo decreto ómnibus que confirma el incremento de las pensiones contributivas de jubilación, orfandad, viudedad, incapacidad permanente y en favor de familiares a un 2,8% conforme a la variación interanual del IPC. Como ya sucedió en el pasado mes de enero, los beneficiarios de una pensión contributiva y el Ingreso Mínimo Vital disfrutarán de un aumento del 9%. También subirán las pensiones máximas y mínimas del sistema de la Seguridad Social.

El Gobierno y la pensión máxima

La pensión máxima es el límite que impone la Seguridad Social para las personas que sean beneficiarias de una pensión contributiva y cumplan con los requisitos para poder acceder a una cuantía elevada. Actualmente, en España son 450.000 las personas que reciben esta cantidad que en 2025 está fijada en 3.267,60 euros mensuales en 14 pagas, lo que equivale a 45.746,40 euros anuales.

La pensión máxima desde el 1 de enero ha subido incluso por encima del IPC, ya que al 2,8% se ha añadido 0,115 puntos porcentuales, una cifra que se sumará hasta 2050. Este incremento del 2,9% ha hecho que la pensión máxima haya subido 92,7 euros con respecto a 2024, cuando la cifra mensual estaba establecida en 3.175 euros al mes.

Para cobrar la pensión máxima es necesario cumplir con los requisitos para cobrar una pensión contributiva y también haber cotizado durante la vida laboral por la base máxima de cotización, que en 2025 está fijada en 4.909,32 euros mensuales, que equivale a 58.911,84 euros anuales. Para acceder a la pensión máxima también hay que tener un mínimo de 36 años y medio cotizados en la vida laboral.

A la hora de calcular la pensión, lo primero que hay que hacer es coger las últimas 300 bases de cotización (los últimos 25 años trabajados) y sumarlas antes de dividirlas por 350. Este será el resultado de la base reguladora. Para recibir el 100% de la pensión, el beneficiario tendrá que cumplir con una cotización mínima de 36 años y medio. En caso contrario, se aplicarán los coeficientes reductores que bajarán algunos euros a la pensión máxima. Hay que recordar que esta cantidad de 3.267,60 euros es en bruto, por lo que habrá que descontar el IRPF de forma mensual.

La pensión máxima no contributiva

Los españoles que no cumplan con los requisitos mínimos de 15 años cotizados para acceder a una pensión contributiva pueden ser beneficiarios de la pensión no contributiva de jubilación. Esta es una ayuda gestionada por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales y delegada a las comunidades autónomas que está destinada a las personas que residan en territorio español y demuestren carecer de ingresos suficientes.

«La pensión no contributiva de jubilación asegura a todos los ciudadanos mayores de 65 años y en estado de necesidad una prestación económica, asistencia médico-farmacéutica gratuita y servicios sociales complementarios», dice el IMSERSO a través de su página web sobre la prestación no contributiva por jubilación que ha sufrido un incremento del 9% en 2025 hasta los 7.905,80 euros anuales, que equivale a 568,70 euros mensuales en 14 pagas. Esta es la cifra máxima que puedes cobrar por una PNC. Para poder acceder a una pensión no contributiva de jubilación, se tendrán que cumplir con los siguientes requisitos:

Tener 65 años o más.

Residir en territorio español y haberlo hecho durante un período de diez años en la

Carecer de ingresos suficientes

Para demostrar tener carencia de rentas, el beneficiario tendrá que demostrar que el cómputo anual de todas ellas para 2025 sea inferior a los 7.905,80 euros, que es la cuantía máxima para las PNC. Este requisito también lo tendrán que cumplir los beneficiarios de una pensión contributiva de invalidez. También tendrán que cumplir con los siguientes parámetros: