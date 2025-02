Giro radical en las comunidades de vecinos: la nueva normativa que puede costar miles de euros

La nueva normativa de ascensores está generando una serie de problemas económicos y logísticos para muchas comunidades de vecinos en España. Las modificaciones que establece la Instrucción Técnica Complementaria (ITC) de ascensores han puesto a prueba las arcas de las comunidades, que enfrentan derramas significativas, de hasta varios miles de euros, debido a las renovaciones y adaptaciones necesarias para cumplir con los nuevos requisitos. El objetivo principal de esta normativa, que entró en vigor el 1 de julio de 2024, es actualizar los ascensores existentes para que cumplan con los estándares de seguridad más actuales, acercando así las instalaciones más antiguas a las nuevas tecnologías que incorporan los ascensores más recientes.

La normativa no sólo exige mejoras en la seguridad, sino que también detalla las responsabilidades tanto de los propietarios de los ascensores como de las empresas encargadas de su mantenimiento, lo que refuerza el marco normativo en torno a estas instalaciones. La intención es reducir los accidentes relacionados con el mal funcionamiento de los ascensores, que en su mayoría se deben a fallos de seguridad, tales como la nivelación incorrecta, los sensores de puertas obsoletos y las sobrecargas.

Normativa de ascensores en las comunidades de vecinos

La nueva normativa afecta a todos los ascensores que están en uso en edificios con más de un piso. En total, en España existen alrededor de 1,1 millones de ascensores, y la nueva normativa de seguridad afectará a un 35% de ellos, aquellos que no cumplan con los nuevos requisitos.

Aunque no todos los ascensores antiguos necesitarán una reforma integral, la mayoría de ellos sí tendrán que adaptarse a ciertos requisitos. Estas reformas, especialmente en ascensores muy antiguos, pueden costar entre 10.000 y 40.000 euros, dependiendo de la magnitud de la adaptación necesaria.

Cabe señalar que algunas comunidades autónomas ofrecen subvenciones o ayudas para las reformas necesarias para cumplir con la nueva normativa, sobre todo si las adaptaciones tienen que ver con la mejora de la accesibilidad o la eficiencia energética de los ascensores.

Requisitos y mejoras

La ITC AEM 1 establece una serie de requisitos y mejoras que deben implementar los ascensores para garantizar la seguridad de los usuarios.

Estos cambios se centran en mejorar aspectos clave, como la precisión en la nivelación de los ascensores, es decir que la cabina se detenga perfectamente alineada con el piso. Este cambio tiene como objetivo evitar accidentes, especialmente para personas mayores o personas con movilidad reducida, que podrían tropezar al entrar o salir del ascensor.

De igual manera, la normativa exige que los ascensores cuenten con sensores de puertas más avanzados, que no sólo detecten obstáculos a la altura de los pies, sino en toda la extensión de la puerta, asegurando que no se cierren mientras alguien esté dentro o un objeto esté bloqueando su cierre.

Otro de los requisitos esenciales de esta nueva normativa es la inclusión de un sistema que evite que los ascensores funcionen cuando se superan los límites de peso establecidos. Los ascensores deberán contar con un pesacargas que controle el peso de la cabina. Si se detecta sobrecarga, el ascensor no podrá funcionar hasta que se solucione la situación.

Finalmente, las reformas necesarias también incluyen la incorporación de nuevos sistemas de comunicación bidireccional para permitir que las personas atrapadas en el ascensor puedan comunicarse con el exterior, una medida que proporciona una mayor seguridad para los usuarios.

Ajuste de nivelación : se busca eliminar el escalón entre la cabina y el descansillo para evitar tropiezos y caídas. Los ascensores de una sola velocidad, generalmente de más de 30 años, deberán incorporar un variador de frecuencias.

: se busca eliminar el escalón entre la cabina y el descansillo para evitar tropiezos y caídas. Los ascensores de una sola velocidad, generalmente de más de 30 años, deberán incorporar un variador de frecuencias. Sensores de puerta : los ascensores con fotocélula deben sustituirla por un haz luminoso para ampliar la detección de presencia a toda la puerta.

: los ascensores con fotocélula deben sustituirla por un haz luminoso para ampliar la detección de presencia a toda la puerta. Dispositivos para detectar sobrecargas : se requiere la instalación de un sistema que detecte cuando el ascensor supera el peso permitido, emitiendo una señal de advertencia.

: se requiere la instalación de un sistema que detecte cuando el ascensor supera el peso permitido, emitiendo una señal de advertencia. Sistemas de comunicación bidireccional: permiten a los ocupantes pedir ayuda si quedan atrapados, sistema ya común desde 2005.

Plazos

La implementación de la nueva normativa de ascensores no requiere una renovación inmediata en todos los casos. Si un ascensor no tiene que pasar la inspección hasta 2028, las comunidades de vecinos tienen hasta ese momento para adaptarse. Por ejemplo, si el último informe favorable fue en abril de 2024, la siguiente inspección no tendrá lugar hasta abril de 2028, momento en el que se evaluarán las modificaciones necesarias y se establecerán los plazos para realizarlas.

Es importante que las comunidades de vecinos no descuiden la nueva normativa, ya que el incumplimiento puede acarrear sanciones severas. Según la Ley 21/1992, las multas por no adaptarse a los requisitos establecidos pueden variar entre 3.000 y 600.000 euros, dependiendo de la gravedad de la infracción, ya sea leve, grave o muy grave.

La nueva normativa de ascensores busca mejorar la seguridad y adaptarse a las tecnologías actuales. Las modificaciones son necesarias para evitar accidentes y garantizar un servicio más eficiente y seguro.