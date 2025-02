El PSOE cede ante Bildu y PNV y da alas al independentismo: acepta definir al País Vasco como «nación»

Por ello, ha dicho que no tiene «ningún problema» con que se hable del País Vasco como nación porque «el mismo artículo primero del Estatuto de Autonomía lo reconoce como tal y el artículo dos de la Constitución también». «Es una cuestión terminológica. Si eso no va a ser discutido en absoluto por un Tribunal Constitucional, ¿por qué no vamos a hacerlo?», ha preguntado.

En todo caso, ha apuntado que «la piedra angular, lo importante, lo nuclear del futuro Estatuto de Autonomía, si es que se reforma, no va a ser eso», sino «la incorporación de los derechos sociales y la consolidación de un modelo de sociedad en el que quepan todos y en el que la convivencia esté garantizada a través del respeto y del reconocimiento del diferente, de la pluralidad y la diversidad que es tan representativa de Euskadi».

«Cuando algunos hablan de nación dentro de su proyecto independentista, están hablando de algo muy diferente a lo que tiene que ser el Estatuto de Autonomía y una Euskadi en la que quepamos todos y todas», ha manifestado en una entrevista concedida a Radio Euskadi. En este sentido, ha dicho que, cuando PNV y EH Bildu hablan de ‘institucionalizar el derecho a decidir’, ya se está «utilizando el reconocimiento de Euskadi como nación para abrir la puerta al independentismo». «Y ese no es nuestro proyecto. Nuestro proyecto está muy lejos de eso», ha apostillado.

En alusión a las afirmaciones de ambas formaciones nacionalistas sobre que tienen «mayoría soberanista e independentista abrumadora en el Parlamento Vasco», les ha preguntado «por qué no impulsan esa vía» en la Cámara «si tanta fuerza tienen y tanto respaldo consideran que tienen». «Con total seguridad no lo hacen porque saben que no cuentan con el respaldo social necesario. Porque ahora mismo el independentismo está en mínimos históricos en Euskadi y las aspiraciones de la sociedad vasca son muy diferentes. Son aspiraciones que son mucho más abiertas, mucho más plurales, que miran Europa», ha subrayado.

En su opinión, la sociedad vasca «se identifica en estos momentos muchísimo más con la España de Pedro Sánchez que con el proyecto independentista que ponen algunos encima de la mesa». El líder de los socialistas vascos ha abogado por «sacar de esa ecuación en la reforma estatutaria ese planteamiento que hacen EH Bildu y PNV en torno a lo que ellos denominan el derecho a decidir, que no es otra cosa que el derecho de autodeterminación».

«Yo no les niego que ese debate se ponga encima de la mesa, pero que se ponga en otro momento, fuera de ese debate de la reforma estatutaria, porque tenemos que ser mucho más perspicaces, por no decir inteligentes, aprovechar el momento y, desde luego, afrontar una reforma estatutaria que tiene ya mucho recorrido hecho, que no parte de cero y en la que podemos conseguir un consenso en el que prácticamente todos los partidos políticos nos sintamos cómodos y reconocidos, y que la inmensa mayoría, la sociedad vasca, lo reconozca como un instrumento de progreso y de modernización que garantice un futuro mejor para Euskadi», ha insistido.

Por ello, ha apelado a centrarse y «poner el acento en lo que une». «Lo que nos separa solo contribuye a dejar pasar oportunidades en un momento que, bajo mi punto de vista, es el más adecuado para lograr un gran acuerdo en torno a la reforma del Estatuto y, después, si ellos quieren impulsar otro tipo de cuestiones y poner encima de la mesa otro tipo de debates, no seré yo quien les niegue esa legitimidad, que será muy democrática, pero no comparto», ha mantenido.

Para Eneko Andueza, las cuestiones soberanistas solo «llevan al fracaso y a la frustración, porque no iban a tener ningún recorrido», ya que también hay que debatirlo en el Congreso de los Diputados, con «la fragmentación» existente, y debe pasar el filtro del Tribunal Constitucional «antes de que la ciudadanía vasca lo ratifique en las urnas». «El PSE-EE no va a entrar por ese camino nunca», ha añadido.

Ante el hecho de que Andoni Ortuzar, que llevaba estas conversaciones de nuevo pacto estatutario, no vaya a seguir liderando el PNV y vaya a ser relevado por Aitor Esteban, ha dicho que espera «que las cosas no cambien». «Yo soy muy respetuoso con los procesos internos de otras organizaciones y veremos a ver lo que pasa. Estoy expectante. Por nuestra parte no va a cambiar nada», ha señalado.

Gobernar en País Vasco

Tras ser reelegido como secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza ha reiterado que, de cara a este nuevo mandato, le «encantaría» que su partido «estuviera en la Lehendakaritza, gobernando y teniendo el timón de este país», aunque ha admitido que «ese objetivo no se va a conseguir a corto plazo».

En relación a un posible cambio de alianzas, ha asegurado que el PSE-EE tiene «muy claro que la clave es, en primer lugar, la estabilidad y, en segundo lugar, el progreso». Así, ha reiterado su apuesta por «garantizar que los gobiernos sean fuertes y, sobre todo, tengan en su hoja de ruta esas políticas progresistas». En alusión a la propuesta de alianza de EH Bildu al PNV y la izquierda confederal, ha insistido en que Euskadi no debe «volver a la política de frentes ni trincheras».