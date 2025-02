La ciudad de Madrid puede presumir no sólo de ser la capital de España sino también, la más poblada de nuestro país y la más grande (605,77 km2), en la que se cuentan hasta 48.622 calles oficiales, según datos de la Comunidad de Madrid. Calles que puedes ser de una extensión más o menos grande aunque hay una que destaca de forma especial ya que se trata de la calle más larga de Madrid y no, no es en ningún caso ni Gran Vía, y tampoco Arturo Soria que siempre han destacado por su extensión.

Entonces, ¿cuál es esa calle que es la más larga de Madrid? Lo cierto es que existen varios ejemplos como los mencionados, pero hay una calle que alcanza los 10 metros de longitud y que es además una de las calles más bonitas que tiene la ciudad. Una vía con mucho encanto e historia que en cuanto os menciónenos más adelante en este artículo, seguro que os va a sorprender. Si vives en Madrid o has estado en la capital, seguro que habrás pasado más de una vez por la calle de la que te hablamos, y que en esta ocasión destaca por su extensión. Pero además, os revelamos otras calles de Madrid y que si bien son de lo más populares son también conocidas debido a su larga longitud. Te lo contamos todo a continuación.

Ni Gran Vía ni Arturo Soria: ésta es la calle más larga de Madrid

Madrid, con su entramado urbano tan característico, es una ciudad que cuenta con calles o vías de todo tipo. De este modo, nos podemos perder por pasajes llenos de historia o encontrarnos también con amplias avenidas que parecen no tener fin. A lo largo de su geografía, hay calles que han ganado popularidad por su relevancia comercial, su belleza o su importancia histórica, pero cuando hablamos de longitud, la sorpresa llega al descubrir que ni la Gran Vía, con su incesante actividad, ni la calle de Arturo Soria, conocida por su notable extensión, ostentan el título de la calle más larga de Madrid.

Sin embargo, existe otra calle que es además una de las más famosas y transitadas y de la que se podría decir perfectamente que es la calle más larga de Madrid. Me estoy refiriendo a la calle de Alcalá, cuyo recorrido abarca unos impresionantes 10,5 kilómetros, atravesando lugares tan emblemáticos como la Puerta del Sol, la Plaza de Cibeles o el Parque de El Retiro, hasta llegar a Canillejas.

La calle Alcalá es entonces, una de esas calles que puede parecernos eterna cuando se recorre al completo, además de ser de las más históricas y simbólicas de la ciudad. ¿Pero es ciertamente la más larga de todas?, pues lo cierto es que existe otra vía que la supera y con creces. No es una calle céntrica y tal vez por ello, no suele ser mencionada.

La verdadera calle más larga de Madrid

La calle que realmente podría ostentar el título de calle más larga de Madrid no es otra que la Avenida de Andalucía, una vía que, con más de 12 kilómetros de longitud, se extiende desde el centro de Madrid hasta el límite con el municipio de Getafe. Esta avenida forma parte del trazado de la antigua carretera nacional N-IV, que tradicionalmente ha conectado la capital con el sur de España, convirtiéndose en un eje de comunicación fundamental para la ciudad.

Su recorrido es testigo del crecimiento de Madrid hacia el sur, atravesando distritos como Usera o Villaverde, y adaptándose a lo largo de los años a las necesidades de una población en constante crecimiento. A diferencia de otras calles más céntricas, la Avenida de Andalucía no destaca por su oferta comercial o turística, sino por su papel crucial en la infraestructura viaria madrileña.

Un recorrido marcado por la transformación urbana

Esta extensa calle no sólo destaca por su longitud, sino también por su evolución a lo largo de las décadas. Originalmente concebida como una carretera de salida hacia Andalucía, su integración en el entramado urbano de Madrid ha requerido importantes obras de adecuación, con pasos elevados, carriles de servicio y accesos a polígonos industriales.

Además, la Avenida de Andalucía refleja el crecimiento de la capital más allá de su núcleo histórico, dando paso a zonas residenciales, espacios industriales y áreas comerciales que, en su conjunto, evidencian el dinamismo urbanístico de Madrid.

Otras calles de Madrid que destacan por su longitud

Aunque la Avenida de Andalucía es la más larga, Madrid cuenta con otras vías que, sin llegar a su extensión, también son reconocidas por su tamaño y relevancia. Es el caso de la mencionada calle Alcalá, pero también tememos el Paseo de la Castellana, con 6,3 km, la calle Bravo Murillo que recorre cerca de 6 km de longitud, y que une el centro con el barrio de Tetuán,

Además, no podemos olvidarnos de la calle de Arturo Soria, que con 5,8 km, es una de las vías residenciales más representativas de Madrid.

Más allá de su longitud, estas calles conforman una parte esencial de la estructura de Madrid. Mientras que algunas, como la Calle de Alcalá o el Paseo de la Castellana, son visitadas a diario por turistas y residentes, otras como la Avenida de Andalucía cumplen una función más práctica, facilitando el tránsito y la conexión con otras localidades.