Parece gourmet y cuesta menos de 2 euros: el producto de Mercadona con el que vas a ser el rey de los aperitivos

¿Te imaginas sorprender a tus invitados con un aperitivo que esté delicioso, cremoso y que tenga además un toque picante e irresistible? Sabiendo que los detalles son la clave para sorprender cuando recibimos a gente en casa, Mercadona ha dado en el clavo con un producto que parece sacado de una tienda gourmet, pero que cuesta menos de 2 euros y que ya se ha convertido en el rey de los aperitivos. Se trata de la crema de queso Tex-Mex Hacendado, una auténtica revolución para los amantes de los aperitivos sabrosos, intensos y fáciles de servir.

Porque organizar un picoteo en casa no tiene por qué ser complicado ni costoso. Esta crema, con su mezcla perfecta de queso y un toque ligeramente especiado, hará que te conviertas en todo un experto en aperitivos sin esfuerzo. Además, su textura suave es perfecta para dipear con nachos, crudités o incluso para untar en una rebanada de pan crujiente. Si aún no la conoces, sigue leyendo, porque este pequeño tesoro tiene mucho que ofrecer. Y es que Mercadona vuelve a demostrar que no es necesario gastar mucho para disfrutar de productos que, por su sabor y calidad, podrían estar perfectamente en una bandeja de aperitivos de cualquier evento especial. Esta crema Tex-Mex ha llegado para quedarse en tu nevera, especialmente si buscas opciones versátiles y deliciosas para cualquier ocasión.

El producto de Mercadona por menos de 2 euros y perfecto para los aperitivos

Entre los muchos productos que arrasan actualmente en Mercadona, y más cuando buscamos algo apropiado para los aperitivos, destaca de forma especial la crema de queso Tex-Mex de Hacendado, que puedes encontrar en las neveras de Mercadona en una práctica tarrina de 150 gramos. Su precio es realmente sorprendente ya que tan sólo cuesta 1,58 euros, por lo que se trata de algo sorprendente ya que por su sabor y textura, bien podría confundirse con una opción gourmet.

Esta crema combina ingredientes como queso, mantequilla, proteína de leche, sales de fundido, extracto de levadura y estabilizantes, logrando una mezcla equilibrada que conquista desde el primer bocado. Su sabor suave pero con ese ligero toque picante típico de la cocina tex-mex la convierte en una opción perfecta de Mercadona, para que prepares los mejores aperitivos.

¿Qué hace especial a esta crema Tex-Mex?

Si te preguntas qué diferencia a esta crema de otras similares del mercado, aquí tienes algunas razones que explican su éxito:

Textura cremosa y fácil de untar: perfecta para dipear con nachos, galletas saladas o crudités de verduras.

perfecta para dipear con nachos, galletas saladas o crudités de verduras. Sabor equilibrado: el toque tex-mex no es excesivamente picante, lo que hace que guste tanto a los amantes de los sabores intensos como a quienes prefieren opciones más suaves.

el toque tex-mex no es excesivamente picante, lo que hace que guste tanto a los amantes de los sabores intensos como a quienes prefieren opciones más suaves. Versatilidad en la cocina : no sólo funciona como aperitivo, sino que también puedes usarla como base para salsas o incluso para gratinar platos.

: no sólo funciona como aperitivo, sino que también puedes usarla como base para salsas o incluso para gratinar platos. Precio ajustado: por sólo 1,58 euros, te llevas a casa un producto que, por su calidad, podría costar el doble en otras marcas.

Información nutricional

Aunque es un producto perfecto para disfrutar en ocasiones especiales, es importante conocer su composición nutricional. Por cada 100 gramos, la crema Tex-Mex de Mercadona aporta:

227 calorías, una cantidad moderada si se consume en raciones controladas.

una cantidad moderada si se consume en raciones controladas. 19 gramos de grasas, de las cuales 13 son saturadas.

2 gramos de hidratos de carbono, lo que la convierte en una opción apta para dietas bajas en carbohidratos.

lo que la convierte en una opción apta para dietas bajas en carbohidratos. 12 gramos de proteínas, ideales para saciar el apetito.

ideales para saciar el apetito. 2,3 gramos de sal, que le aportan ese toque sabroso que tanto gusta.

Ideas para disfrutarla al máximo

Esta crema de queso es perfecta para dar rienda suelta a tu creatividad en la cocina. Aquí tienes algunas ideas para disfrutarla y que son además, las favoritas de aquellos que ya probaron la crema y la recomiendan en redes sociales.

Dipeo clásico : acompáñala con nachos, totopos o crudités de zanahoria y apio.

: acompáñala con nachos, totopos o crudités de zanahoria y apio. Tostadas diferentes : úntala en una rebanada de pan rústico y añade aguacate o tomate cherry.

: úntala en una rebanada de pan rústico y añade aguacate o tomate cherry. Salsa para tacos: úsala como base en tacos de pollo o ternera.

úsala como base en tacos de pollo o ternera. Relleno de patatas al horno: una cucharada de esta crema puede transformar una simple patata asada en una delicia.

El secreto de su éxito: calidad y sencillez

La crema Tex-Mex de Mercadona triunfa porque aúna tres elementos esenciales: sabor, versatilidad y precio. Con ingredientes simples pero bien combinados, consigue ofrecer un aperitivo que conquista a todos sin necesidad de gastar mucho dinero. Además, su práctico envase permite disfrutarla en cualquier momento, ya sea en una comida informal con amigos o como picoteo improvisado.

Si buscas una opción para sorprender en tu próxima reunión, no dudes en probar esta crema de queso. Parece gourmet, pero solo cuesta 1,58 euros, y te aseguramos que será la protagonista indiscutible de tu mesa. Porque a veces, las grandes sorpresas vienen en formatos sencillos y accesibles, y esta crema Tex-Mex es un claro ejemplo de ello.