La selección de Luis de la Fuente me recordó a la de Vicente del Bosque cuando España ganó el Mundial, convirtiendo el fútbol en arte puro, en una sinfonía prodigiosa. Tras el encuentro contra Italia, Felipe VI bajó al vestuario a felicitar a los jugadores y les dijo: «Como sigáis jugando así, no habrá equipo que pueda con vosotros». La selección acababa de asombrar al mundo con su clase, arrojo, precisión y velocidad. La España con la que soñamos no nos había defraudado. Eduardo Inda ya adelantó que España ganaría a Italia a pesar de Sánchez, afortunadamente el malvado gafe no pisó el estadio. Látigo Serrano habla en su crónica «del impresionante recital de la selección, que rozó la perfección y trituró a los italianos con un fútbol total».

Las alegrías que nos da la Roja las devuelve este tirano infame en forma de caos y corrupción. No se puede separar su incompetencia de sus desmanes porque tira de soberbia para enmascarar cada uno de sus fracasos. Falsea cifras económicas a placer según le interese en cada momento y destroza los convenios diplomáticos cuando se lo pide el cuerpo. El narciso es tan amoral que no le importa arrastrarse ante un traidor a nuestra nación o comerle la boca a un enemigo. Retuerce las leyes y se salta las líneas rojas a la comba, y compra fiscales y se mofa de los jueces. Nació para delinquir, para perseguir a la prensa libre. Nunca tuvo España un presidente del Gobierno con tanto deshonor y tan poca deportividad. Quevedo previno de quien logra mala fama debido a trampas absurdas como ridículas imposturas: «Se cree Rey sin llegar a subalterno y su desquiciada envidia avergüenza».

A lo que íbamos. El macarra de la Moncloa es el único tipejo que no se ha alegrado del fabuloso triunfo de la Selección Española en Europa. Él habría querido ser el Rey para abrazarse a nuestros héroes y salir en la foto. Pero como estaba Felipe no acudió al palco porque se cree infinitamente más que el Monarca. Así son los soplapitos de la calaña de Sánchez. ¡Viva España y nuestra Selección! Y a ver si de una vez por todas dimite este tramposo tristemente conocido por Perro Sanxe y nos deja en paz para siempre con sus abusos, desprecios y millones de mentiras en sesión continua. Todavía no se ha enterado de que el balón es redondo y de que el fútbol es arte, arte puro.