EFE pierde la ‘memoria histórica’ de la democracia española

Este domingo se cumplirán 44 años del intento de golpe de Estado que puso en jaque a la democracia española, un acontecimiento histórico que ha desaparecido del archivo de la agencia oficial EFE: no hay ni rastro de los negativos originales de las fotografías que captaron la asonada del 23F en el Congreso de los Diputados, una pérdida irreparable que necesita urgentemente una explicación. Porque no es posible que un capítulo trascendental de la historia de España desaparezca de la agencia pública sin que sus responsables den la cara. Con motivo de su 85 aniversario, celebrado el pasado año, EFE -presidida por el ex secretario de Estado de Comunicación del Gobierno de Pedro Sánchez Miguel Ángel Oliver- constató que no había constancia gráfica original de aquel 23 de febrero. Ni rastro.

Algunas fuentes sostienen que la pista de estos negativos originales se perdió allá por el año 2008, bajo mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando fueron utilizados para la elaboración del libro titulado Manuel Hernández de León: Crónica de un tiempo, editado por la Asociación de la Prensa de Madrid. Custodiados en una «caja fuerte» en dependencias de la Presidencia de EFE, salieron de la sede ubicada entonces en la madrileña calle Espronceda para una tarea de imprenta con motivo de la confección de dicho libro, pero «nunca regresaron», aseguran las fuentes, en torno a 17 años después.

Cualquiera que sea la explicación -por muy insólita y surrealista que resulte- merece ser ofrecida a la opinión pública española, porque si ya es grave que se pierda el testimonio gráfico de un momento clave de la democracia española, más grave resulta aún que la pérdida sea ocultada a los españoles. Tiene guasa, por no decir otra cosa, que ahora que está de moda la Memoria Histórica con la que este Gobierno socialcomunista pretende dividir a los españoles, se haya extraviado la memoria histórica de la democracia española.