Escribe Matías Vallés (DM), reputado columnista no sospechoso, tras ver la entrevista de Évole al hasta hace escaso tiempo epicentro del poder monclovita, que el «Iván el risible» necesita con urgencia un asesor de imagen, a falta de saber si podrá pagarse a alguien tan caro como el…“.

Pues, en efecto, señores. El hombre que consiguió derribar a todo un Gobierno (Rajoy), por los papeles de Bárcenas (irónicamente, donde aparece su nombre con un pastizal), el asesor que consiguió que España cambiara abruptamente de dirección, ha demostrado a todos los españoles en una hora de conversación que no es otra cosa que un ‘zapalimosnas’ envuelto en volutas de humor amarillo.

Flaco favor le hizo Évole, a pesar de lo contenido y falta de punch en las preguntas; flaco favor hizo Iván con queso (Idiazábal, of course) a un preguntador que no quiso enterarse de verdad qué tipo de personaje tenía enfrente. Doble decepción. La gran pregunta que el menudo personaje debía plantear al vendehumos pasaba necesariamente por el dinero.

-¿Cobraste o no 207.097 euros de Bárcenas, tal y como éste refleja en sus papeles?

-Explícate, please, ¿Cómo y por qué durante el año de la pandemia (2020), en medio de una crisis generalizada en las empresas, sin actividad alguna, la tuya (Erre que Erre&Asociados), facturó un 324 por ciento más que en el ejercicio anterior?

-¿A qué empresas facturaste? ¿A qué instituciones públicas o privadas?

Estas eran las cuestiones. Ni quiso, ni pudo plantearlas.

A partir de ahora, dicen que escribirá semanalmente análisis para el conde de Godó -¿le hizo algún favor relevante durante sus tres años en el poder?- y, que, además, será su consejero en Madrid. Le ha puesto un nombre muy rimbombante a su columna. ¡Es lo mejor que sabe hacer! ¿Mentirá tanto como hasta ahora? ¿Se inventará una realidad mágica que sólo existe en su cabeza? ¿Transcribirá frases redondas que no son suyas?

Me cae bien este muchacho pretencioso. El título de sus columnas debería ser Crónicas desde el Barranco Por una vez, diría una verdad en su vida.