Ha dicho José Félix Tezanos, presidente del CIS ahora con rango de subsecretario, que tras el llamado caso Koldo puede haber «un montaje» y ha remarcado que habrá que esperar a que avance el procedimiento judicial para saber si los implicados son verdaderamente «corruptos».

La insinuación del responsable del Centro de Investigaciones Sociológicas, acaso más sanchista que el propio Pedro Sánchez, es de las que incapacitarían a cualquiera para seguir un segundo más en el cargo, porque ha alentado esa teoría de la conspiración consistente en apuntar a una confabulación -en la que estarían, se supone, la Guardia Civil y el Tribunal Supremo- para acabar con el Gobierno.

De lo que no cabe duda es de que si alguien sabe de «montajes» es Tezanos, que no lleva haciendo otra cosa desde que tomó posesión de su cargo: manipular a conveniencia del PSOE las encuestas del CIS sirviéndose de recursos públicos, lo que no deja de ser una forma de malversación perpetuada en el tiempo.

Tezanos, que cobra un sueldo público y, además, recibe como presidente de la Fundación Sistema subvenciones del Gobierno que le puso en el cargo, ha venido a sugerir que la corrupción en la que chapotea el PSOE puede ser un invento destinado a liquidar políticamente a Pedro Sánchez.

Para corrupción y montajes, los tuyos, Tezanos. Y no hace falta esperar a que avance ningún procedimiento judicial para afirmar que el CIS se sirve de recursos públicos para servir al Gobierno del PSOE, de la misma forma que es obvio que el Gobierno del PSOE se sirve de recursos públicos para untar a la fundación de Tezanos.

Que venga ahora a esparcir porquería no debería sorprender a nadie, porque es lo que viene haciendo desde que preside el CIS, pero resulta indecente que alguien como él se permita la osadía de dudar de la UCO o del mismísimo Tribunal Supremo.