Para bulo, tu currículum

La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, que no deja de hacer méritos para que Pedro Sánchez la nombre ministra de algo, ha calificado de «bulo fascista» las informaciones de OKDIARIO sobre las chapuzas del Ministerio de Igualdad con las pulseras antimaltrato que pusieron en peligro la seguridad de miles de mujeres, además de provocar que numerosas denuncias de quebrantamiento de la orden de alejamiento fueran desestimadas por los tribunales por fallos técnicos.

Bernabé ha logrado superar la plusmarca mundial de hipocresía, porque si hay alguien con un historial fake es ella, que falseó su currículum. Lo alucinante es que esta mujer de desmedida ambición política sea incapaz de ponerse en el pellejo de las miles de mujeres que quedarán expuestas y zanje un asunto de extrema gravedad con el argumento de que es un «bulo fascista».

Para bulo, el tuyo, delegada, que te inventaste títulos académicos. El problema de Bernabé es que iba para nueva estrella del sanchismo y se ha estrellado a base de mentiras y falsedades. Ahora tiene que dorarle la píldora a su jefe y cargar contra este periódico para recuperar el protagonismo perdido.

Resulta patético que quien falseó su currículum sea también capaz de falsear la verdad. Pero no desesperes, Pilar, que eso de que OKDIARIO publica «bulos fascistas» puede servirte como mérito, aunque sea pasando por encima de la angustia de las mujeres maltratadas. Al fin y al cabo, eso a ti te da igual. En todo caso, muy honrados con tus ataques, delegada. Conociéndote no esperábamos menos.