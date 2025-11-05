Blinden las puertas, que Yolanda Díaz pretende expropiarle su casa

La solución de Sumar, la formación de Yolanda Díaz, para acabar con el problema de la inquiokupación -ya saben, el inquilino que no paga el alquiler y se queda en el piso de forma permanente alegando vulnerabilidad social- recuerda mucho a la fórmula del «exprópiese» de Hugo Chávez. Porque se les ha ocurrido una idea que es la apoteosis del totalitarismo comunista: al propietario se le priva de su propiedad, se le da un dinero por las molestias y el okupa se queda con la casa con un alquiler asequible, que si no paga por su ‘vulnerabilidad social’ es asumido por el Estado a costa del dinero de los españoles. La fórmula es un atraco a mano armada a la propiedad privada, un asalto a la Constitución y una patada a las más elementales normas de la seguridad jurídica, pero a esta gente le da igual. Hay quien se consuela -y no le falta razón- con el argumento de que una iniciativa como esa no pasaría el filtro del Congreso de los Diputados, pero, en todo caso, el hecho de no contar con una mayoría parlamentaria en estos momentos para sacarla adelante no quita importancia al hecho de que un partido de Gobierno como es Sumar haya parido un engendro de esta naturaleza.

Ya saben: esta gente en lugar de defender los derechos de los okupados se pone de parte de los okupas, razón por la que es absolutamente normal -legítima defensa, se llama- que cada vez haya menos oferta de pisos en alquiler. ¿Pero quién va a arrendar su vivienda si se corre el riesgo de que el inquilino no te pague y si no te paga viene encima Yolanda Díaz a expropiarte la casa? Así están los alquileres por las nubes: más demanda, mucha más que oferta, provoca que los alquileres no paren de crecer. Y después de conocer lo que tiene en mente la izquierda, crecerán más aún.